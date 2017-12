Cuidados diários para manter os tratores em boas condições de uso

A recomendação é, diariamente, antes de dar a partida, fazer drenagem do pré-filtro e filtro de combustível para que não junte impurezas.

O sistema de arrefecimento do trator também é fundamental nos tratores, pois um defeito pode ocasionar o aquecimento do motor. Xavier ressalta que, diariamente, é preciso verificar o nível da água do radiador. "Outro quesito importante nesse sistema é a tampa do radiador, que deve estar em boas condições, já que controla a pressão da água no sistema de arrefecimento" comenta. Se estiver danificada pode acarretar superaquecimento. Diariamente, é necessário tirar as impurezas da tela do radiador, pois o acúmulo de poluentes bloqueia a circulação de ar, gerando superaquecimento.

Filtros são importantes porque são responsáveis pela purificação do ar que circula dentro do motor dos tratores. "Devem ser substituídos de acordo com a recomendação do fabricante", ressalta.

Os pneus também merecem atenção para que mantenham a durabilidade "A calibragem, segundo a recomendação do fabricante, pois uma pressão elevada pode, inclusive, fazer com que a área do contato com o solo resulte em maior desgaste devido à demasiada patinagem", diz.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acosta sugere também ter em estoque peças de reposição, mais utilizadas na manutenção, como filtros, correias, lâmpadas, fusíveis, entre outras.

TVH-Dinamica - Empresa especializada em distribuição de peças, acessórios e inovações para as linhas de movimentação, industrial e agrícola, com mais de 25 mil itens a pronta-entrega e 100 mil itens cadastrados no Brasil. Pertencente ao Grupo TVH - Thermote & Vanhalst, de origem belga, com mais de 44 anos de experiência no mercado de reposição de peças e acessórios para empilhadeiras, plataformas aéreas, manipuladores telescópios, tratores e máquinas agrícolas, a TVH- Dinamica está no Brasil desde 2000. Inicialmente, atuava nos segmentos de movimentação e industrial. Em 2012, com a aquisição da Dinam ica, empresa com mais de 57 anos de experiência na área de distribuição de componentes para tratores e máquinas agrícolas, ampliou sua atuação.

Com sede própria no Distrito Industrial de Vinhedo-SP, a empresa oferece amplo portfólio de produtos e possui marcas próprias consolidadas no mercado: Bepco e Tractorcraft para a linha agrícola, e TotalSource e TotalLifter para equipamentos de movimentação e industrial.

O Grupo TVH está presente em 5 continentes, possui 33 filiais e clientes em mais de 170 países, atendendo os principais equipamentos do mercado. Possui estoque mundial com mais de 600 mil itens, o que garante cobertura de mais de 21 milhões de referências.

Mais informações:

Verso Comunicação e Assessoria de Imprensa

Majô Gonçalves - MTB 24.475

versocomunicacao@uol.com.br

Solange Suzigan

versocomunicacao1@uol.com.br

(11) 4102-2000 / 99905-7008

www.versoassessoriadeimprensa.com.br

https://www.facebook.com/verso.assessoria