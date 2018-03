Cuidados que potencializam os resultados da corrida

(DINO - 21 dez, 2016) - Praticar atividades físicas é saudável sempre, mas é com a chegada do verão que as pessoas passam a se preocupar mais com as gordurinhas extras. A corrida é um dos exercícios físicos mais eficientes para quem quer perder peso com saúde. Correr acelera o metabolismo e queima de calorias com mais eficiência. Além disso, e o mais importante, os benefícios da corrida vão além da estética corporal. Correr reduz o risco de doenças cardiovasculares, ajuda a manter a pressão arterial equilibrada, aumenta as taxas de HDL (o bom colesterol) e diminui o risco de desenvolver diabetes.

Motivadas por inúmeros benefícios como emagrecimento, diversão, alívio do estresse ou melhora da performance, cada vez mais pessoas têm apostado na corrida para manter a boa forma e melhorar a qualidade de vida. Pesquisadores da Unifesp comprovaram que o exercício físico aeróbico moderado como a corrida, além dos benefícios para o corpo, pode ser muito eficaz para o tratamento de ansiedade, de depressão e de síndrome do pânico.

Duração e intensidade da corrida

O treino deve começar com caminhadas leves a moderadas e ir aumentando o ritmo das passadas com o tempo. À medida que vai aumentando a resistência, corra por alguns minutos e depois volte a caminhar. Depois, repita o processo, acelerando novamente. O tempo da corrida depende da capacidade de cada um. O ideal é correr de maneira constante, durante pelo menos 30 a 40 minutos, 3 a 4 vezes por semana. Mas isso é com o tempo. No início, o importante é não forçar.

Aumente a intensidade da corrida gradativamente

O ideal para quem está começando nesse tipo de atividade é aumentar a intensidade aos poucos. Na primeira semana comece caminhando quatro minutos e correndo um minuto, de forma alternada até completar 30 minutos. Na segunda semana caminhe durante quatro minutos e corra dois, também alternando até fechar os 30 minutos. Gradativamente, você deverá aumentar sua resistência e o tempo de corrida e lá pela décima terceira semana estará caminhando por cinco minutos e correndo por 30.

Roupas e calçados adequados para correr

Escolha roupas e tênis que lhe proporcionem conforto e segurança durante os treinos.

Camiseta: Dê preferência a camisetas de poliéster, pois são mais leves e facilitam a transpiração.

Shorts e calças: Opte pela legging feminina ou masculina, ou ainda os shorts de compressão que, por evitar a dispersão de energia na contração muscular, auxiliam na melhora do desempenho. O modelo também diminui o processo inflamatório, reduzindo as dores do pós-treino.

Tênis: Existem tênis apropriados para corrida que podem ajudar na melhora do seu desempenho, como os próprios para corrida de aventura, que além de mais resistentes favorecem a respiração adequada para os pés. Um bom amortecedor e solado mais grosso também favorecem o esporte.

Alimentos que dão mais energia aos corredores

A alimentação pré-treino mais indicada para quem pratica corridas deve contar com carboidratos de absorção lenta que ajudam a dar mais energia como: pão integral, aveia, arroz e macarrão integrais. Para o pós-treino opte pelas proteínas que auxiliam na recuperação dos músculos como carnes magras, ovos, leite e derivados desnatados que têm absorção mais lenta.

Suplementos alimentares para melhorar o resultado das corridas

Os alimentos contidos no cardápio de um corredor, nem sempre conseguem suprir todas as necessidades de nutrientes que o corpo necessita. É por isso que muitos atletas investem no uso de suplementos alimentares, seja para melhorar a performance, retardar a fadiga ou mesmo para ganhar massa muscular.

Whey Protein: derivado da proteína do soro do leite, o super whey 100% pure é um importante aliado do ganho e manutenção da massa muscular. É indicado o consumo de uma dose após a pratica do exercício físico, tendo em vista que ele fará o papel de reparação muscular. Dessa forma, você estará 100% pronto(a) para o próximo treino!

BCAA: De rápida absorção para o organismo, o BCAA Age Ultra Concentrado é composto por aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina e isoleucina), que são utilizados para promover a manutenção e ajudar na hipertrofia muscular. Para quem corre, o uso deve ser ministrado antes, visando evitar a perda de massa muscular durante o exercício e após, com o objetivo de reparar os músculos.

Glutamina: outra importante aliada dos corredores é a Glutamina Age , que reduz também reduz perda de tecido muscular, auxilia no anabolismo por meio do aumento do volume celular. Ela ajuda no aumento do hormônio do crescimento, o Gh, que tem um papel fundamental na queima de gordura e manutenção muscular. Outro ponto importante é que a Glutamina fortalece o sistema imunológico.

Termogênico: o Lipo 6 RX Nutrex é um dos mais potentes termogênicos do mercado, que possui substâncias que aumentam a temperatura corporal, saciam a fome, potencializam a queima de gordura e o melhor, promovem um incrível disposição para a pratica de atividades físicas! A principal função dos termogênicos é converter a gordura em energia, por isso, se você também corre com a intenção de reduzir o peso, combinar o exercício físico com o o Lipo 6 rx é uma excelente opção.

Por último e não menos importante, o suplemento mais utilizado por quem corre são os famosos pré-treinos!

Pré-treinos: São suplementos alimentares com a função de promover energia, aumentar a circulação de oxigênio e nutrientes, facilitar o bombeamento do sangue para os músculos e retardar o cansaço. Ou seja, utilizar pré-treinos como 1.M.R Vortex aumenta o rendimento de suas corridas!

