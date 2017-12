Cuidando da saúde dos pés das crianças no verão

Apesar de isso ser muito comum, também é possível acontecer das pessoas acabarem por abrir algumas brechas nos cuidados com a saúde das crianças, principalmente nos pés. Algumas doenças que se desenvolvem nos pés, têm maior número de incidências no verão, exatamente pela combinação de pés descalços, contato direto com água no solo e aglomeração de pessoas.

Entre algumas dessas doenças nos pés, as mais comuns estão relacionadas à contração de fungos, a micose de unha, as rachaduras e machucados. Apesar de poder não estar relacionada a uma doença, até mesmo o mau odor, o famoso chulé, acaba por incomodar. Para todos esses problemas, há soluções e práticas que pode ajudar.

A primeira e mais importante de todas é a prevenção. Pés calçados e devidamente protegidos correm menos riscos de contrair qualquer doença. Proteger os pés dos pequenos é a opção mais comum e marcas especializadas como a Tip Top Joey oferece modelos que são desenvolvidos especialmente para os pequenos.

Cada um dos problemas, no entanto, conta com resoluções diferentes. No caso de micose ou fungos, a higienização é fundamental e o tratamento inicial é feito com produtos especializados, ainda que alguns casos mais graves o encaminhamento ao dermatologista acaba por ser necessário.

No caso das rachaduras, a questão geralmente é resolvida com a hidratação adequada. Há cremes desenvolvidos especialmente para a situação e a higiene adequada ajuda a manter os pés saudáveis.

No caso do mau cheiro, o chulé, é importante não repetir os calçados de um dia para o outro, usar meias que permitam ao pé transpirar, como as de algodão e sempre higienizar muito bem os pés e os calçados. Além disso, é muito importante não utilizar calçados com os pés molhados. Para o tempo muito quente, se possível, o ideal é que as crianças utilizem modelos mais abertos, como as sandálias da Tip Top Joey.

A marca conta com sandálias, tênis, sapatilhas e diversos outros modelos de calçados que não apenas protegem os pés das crianças, como ainda o fazem com muito estilo, bom gosto e qualidade. Os muitos modelos da Tip Top Joey podem ser encontrados para meninos e meninas.

Sobre a loja

O Sapo e a Princesa é uma loja online de produtos infantis que surgiu da necessidade de um e-commerce que além de oferecer produtos diferenciados e exclusivos, entendesse as mães e as tratasse como elas merecem ser tratadas. O Sapo e a Princesa oferece produtos infantis que vão facilitar a vida da mamãe e do papai, além de divertir muito os pequenos.

Aqui você pode comprar acessórios, mamadeiras, chupetas, brinquedos, roupas para bebês e crianças, sapatinhos, mochilas e muito mais. Oferecemos marcas diversas, importadas e nacionais como: Munchkin, Baby Jogger, Tiny Love, Skip Hop, Reserva Mini, Tip Toe Joey, 4Moms, Bright Starts, Safety 1st, Tip Top, Gumii e muitas outras.

Dê uma olhadinha, sinta-se à vontade e qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco, nós responderemos rapidamente.

Onde ficamos:

Praça Tcheco, 35, São Paulo-SP

Website: http://www.osapoeaprincesa.com.br/