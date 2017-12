Cummins Inc. n�o utiliza dispositivos manipuladores e est� comprometida a cumprir as normas de emiss�es

Cummins Inc. (NYSE: CMI) declarou hoje que n�o fornece motores para os ve�culos FCA que s�o discutidos no Aviso de Viola��o da Ag�ncia de Prote��o Ambiental emitido hoje, nem a Cummins foi mencionada.

A Cummins n�o utiliza dispositivos manipuladores e est� comprometida a cumprir as normas de emiss�o. A Cummins possui um longo hist�rico de trabalho transparente e conjunto com as autoridades reguladoras para desenvolver e atender �s exig�ncias de emiss�es.

Sobre a Cummins

A Cummins Inc., l�der mundial no setor de energia, � uma corpora��o de unidades de neg�cios complementares que projetam, fabricam e distribuem motores de servi�o a diesel ou g�s natural e tecnologias relacionadas, incluindo sistemas de combust�vel, controles, tratamento de ar, filtragem, solu��es para emiss�es e sistemas de gera��o de energia el�trica. Sediada em Columbus, no estado norte-americano de Indiana, a Cummins emprega atualmente cerca de 55.200 pessoas no mundo todo e atende a seus clientes em cerca de 190 pa�ses e territ�rios atrav�s de uma rede de aproximadamente 600 distribuidores pr�prios e independentes e cerca de 7.200 revendedores. A Cummins teve um lucro de US$ 1,4 bilh�o sobre um faturamento de US$ 19,1 bilh�es em 2015. Comunicados de imprensa podem ser encontrados em www.cummins.com. Siga a Cummins no Twitter em www.twittter.com/cummins e no YouTube em www.youtube.com/cumminsinc.

Termo de responsabilidade de declara��o prospectiva

As informa��es fornecidas neste comunicado que n�o sejam puramente hist�ricas s�o declara��es prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma Sobre Lit�gio de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, incluindo declara��es sobre nossas previs�es, orienta��es, resultados preliminares, expectativas, esperan�as, cren�as e inten��es sobre estrat�gias para ao futuro. Essas declara��es prospectivas incluem, sem limita��o, declara��es relativas aos nossos planos e expectativas para nossas receitas para o ano completo de 2016. Nossos resultados futuros reais podem diferir substancialmente daqueles projetados em tais declara��es prospectivas em virtude de uma s�rie de fatores, incluindo, mas n�o limitados a ado��o e cumprimento de padr�es globais de emiss�o; o pre�o e a disponibilidade de energia; o ritmo de desenvolvimento da infraestrutura; aumento da concorr�ncia global entre nossos clientes; condi��es gerais econ�micas, empresariais e de financiamento; a��o governamental; altera��es nas estrat�gias de neg�cios dos nossos clientes; atividade de pre�os de concorrentes; volatilidade da despesa; rela��es de trabalho; e outros riscos detalhados de tempos em tempos em nossos arquivos da Comiss�o de Valores Mobili�rios, incluindo particularmente na se��o Fatores de Risco de nosso Relat�rio Anual de 2015 no Formul�rio 10-K. Incentivamos os acionistas, potenciais investidores e outros leitores a considerar esses fatores cuidadosamente na avalia��o das declara��es prospectivas e alertamos para n�o colocar confian�a indevida em tais declara��es prospectivas. As declara��es prospectivas feitas aqui s�o feitas somente na data deste instrumento, e n�o assumimos nenhuma obriga��o de atualizar publicamente quaisquer declara��es prospectivas, seja como resultado de novas informa��es, eventos futuros ou de outra forma. Informa��es mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos arquivos junto � Comiss�o de Valores Mobili�rios (Securities and Exchange Commission), que est�o dispon�veis em http://www.sec.gov ou em http://www.cummins.com na se��o de Rela��es com Investidores do nosso site.

