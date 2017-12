Curso de Especialização em Acupuntura tem inscrições abertas

Os cursos são reconhecidos pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, filiado à Associação Médica Brasileira. Após o curso, os médicos estão capacitados a realizarem a prova de Título de Especialista em Acupuntura (TEAC).

O CEIMEC conta com alguns dos mais renomados médicos especialistas em Acupuntura na equipe, que mantém um processo de aperfeiçoamento contínuo, além de realizar protocolos de pesquisa no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e promover o intercâmbio de conhecimento de Acupuntura e MTC entre o Brasil e outros países.

Além disso, as aulas de Medicina Chinesa e Acupuntura são dadas por médicos especialistas em Neurologia, Reumatologia, Fisiatria, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia dentre outras especialidades. Enriquem o corpo docente, entre outros, professores convidados do HC-FMUSP e de outros centros universitários brasileiros.

O curso é coordenado pelo Prof. Dr. Hong Jin Pai, médico do Grupo de Dor da Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), Coordenador do Serviço de Acupuntura do Grupo de Dor da USP, e Professor Colaborador do Instituto de Ortopedia do HC-FMUSP.

As aulas teóricas e práticas são ministradas em um final de semana por mês, na sede do CEIMEC, localizada na Alameda Jaú 687, próximo à Avenida Paulista e ao Metrô Trianon-MASP.

Médicos interessados devem entrar em contato com a secretaria do CEIMEC pelo e-mail ceimec@bol.com.br, ou telefone 11-3284-6307. Maiores informações no site http://www.ceimec.com.br/.

Sobre o CEIMEC

CEIMEC ? Uma das referências nacionais em Acupuntura

O CEIMEC foi fundado em 1990 pelos médicos Ling Tung Yang, Lin Chen Hau, Wu Tu Hsing, Peng Ming Huang e Hong Jin Pai, médicos formados na Faculdade de Medicina da USP, e pioneiros do estudo de Acupuntura nos melhores centros hospitalares e de pesquisa na China na década de 80, com o ideal de ensinar os seus conhecimentos adquiridos na China e contribuir para a consolidação da Acupuntura chinesa e científica no Brasil.

Ao longo de mais de 25 anos de experiência, o CEIMEC já formou mais de 1500 médicos, dos quais a grande maioria se titulou Especialista em Acupuntura em prova do Colégio Médico de Acupuntura (CMBA) e Associação Médica Brasileira (AMB). O CEIMEC também cresceu promovendo regularmente, em vários níveis, cursos, simpósios e congressos de Acupuntura Médica e Medicina Tradicional Chinesa (MTC) para médicos e acadêmicos das faculdades de medicina, assim como cursos de Aperfeiçoamento (tanto no Brasil como na China).

Website: http://www.ceimec.com.br