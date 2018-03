Curso de Marketing Digital para jornalistas terá novas turmas em 2017

(DINO - 14 dez, 2016) - O curso prático de Marketing Digital para jornalistas, ministrado por Almir Rizzatto, diretor da agência RZT Comunicação, voltará a ter turmas abertas em 2017. A primeira está prevista para 11 e 18 de fevereiro (sábados) e, a segunda, para 28 de abril e 5 de maio (sextas), ambas em São Paulo-SP, na região da avenida Paulista. O treinamento tem carga de 16 horas.

"O objetivo do curso é capacitar os jornalistas para esta nova era da comunicação que estamos vivendo. Hoje, há diversas outras possibilidades de atuação que muitos ainda desconhecem", explica Almir Rizzatto.

Além da parte teórica, o treinamento é muito prático, com apresentação de diversas ferramentas úteis para jornalistas. "Os alunos ficam surpresos quando descobrem como a tecnologia pode nos ajudar no dia a dia, inclusive com atividades que antes pareciam complexas."

Conteúdo programático:

- O boom do mercado online no Brasil

- Princípios do Marketing Digital

- Reinvente-se: o jornalista da nova era é digital!

- Como jornalistas podem atuar no Marketing Digital

- A construção de uma marca digital

- Como ajudar seu cliente a ganhar autoridade na internet

- Redes sociais: como aproveitar todo o potencial delas

- Blog, SEO, Google Adwords e Facebook Ads

- Transforme conhecimento em infoprodutos (e dinheiro)

- Atue como afiliado e lucre sem produzir nada

- Lista de e-mails: o maior tesouro dos negócios digitais

- Como atrair e ganhar confiança de leads (potenciais clientes)

- Aprenda a criar e-books atrativos

- Abuse dos vídeos para aumentar o engajamento

- Passo a passo para criar um curso online para seus clientes

- A solução ideal para hospedar cursos online

- O infoproduto do seu cliente está pronto. E agora, como vender?

- Como formatar uma proposta de Marketing Digital e conquistar clientes

- Ferramentas incríveis para prestar serviços digitais

Instrutor:

Almir Rizzatto é jornalista, especialista em Marketing Digital, palestrante, instrutor de cursos e diretor da RZT Comunicação, agência fundada há mais de 10 anos.

Atua em comunicação online desde 2000, com experiência em web jornalismo e prestação de serviços digitais para clientes de todos os portes.

Possui pós-graduação em Comunicação Empresarial, Relações Públicas e Marketing pela Faculdade Cásper Líbero.

Serviço:

Para datas, valores e inscrições, acesse: http://www.almirrizzatto.com.br/cursos-presenciais/

Website: http://www.almirrizzatto.com.br