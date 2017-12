Curso online e grátis ensina tudo sobre e-mail marketing para quem não sabe design e programação

Rio de Janeiro - RJ--(DINO - 05 jan, 2017) - No Brasil existem mais de 10 milhões de pequenos negócios empresariais, como microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Com um quadro funcional reduzido, estes negócios tendem a realizar ações de marketing com soluções caseiras, onde na maioria das vezes, por falta de qualificação profissional, acabam decidindo por estratégias e execuções falhas.

Segundo pesquisa recente realizada pela McKinsey & Company, o e-mail marketing continua sendo a forma mais eficaz para adquirir clientes, quase 40 vezes melhor se comparado com mídias sociais como Facebook e Twitter.

Com o objetivo de promover a oportunidade para que estes profissionais fortaleçam seu capital humano, aumentando seus conhecimentos e competências, foi elaborado um curso online, completo e grátis sobre e-mail marketing.

Com o avanço tecnológico, o curso garante que qualquer um pode ser capaz de trabalhar com e-mail marketing utilizando o recurso drag-and-drop, ou seja, apenas arrastando e soltando elementos como textos, imagens, botões, links e ícones de redes sociais. Ou ainda, escolher um dos inúmeros modelos de campanha disponíveis, de temas variados como aniversário, natal, páscoa e outros.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das aulas mais acessadas é sobre automação de marketing, onde o aluno aprende a capturar contatos, nutri-los de informações relevantes, aumentando o engajamento e as vendas de um produto ou serviço.

A automação de marketing vai muito além quando se cria uma sequência de comunicação a partir de várias ações. Para ficar mais claro, tomamos como exemplo a seguinte situação: a empresa envia um e-mail marketing para os seus contatos com uma análise do livro "Cem Anos de Solidão", do escritor colombiano Gabriel García Márquez. No dia seguinte, todos que tiveram interesse pelo assunto, ou seja, aqueles que abriram e leram o e-mail com a análise, recebem uma divulgação do livro, para que possam comprá-lo com um desconto.

Para Alex Barbosa, especialista em marketing digital, "hoje em dia é possível criar e enviar campanhas de e-mail assinando serviços gratuitos e até mesmo pagando com desconto para reduzir os gastos com marketing".

São mais de 30 aulas online, todas em vídeo com qualidade HD, ensinando do básico ao avançado em sete módulos.

Para fazer a inscrição no curso grátis e começar a estudar, acesse: http://www.emailmarketingcurso.com.br

Website: http://www.emailmarketingcurso.com.br