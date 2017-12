Cursos de verão com descontos para pessoas físicas em treinamentos oficiais Adobe e Autodesk

São Paulo - SP--(DINO - 03 jan, 2017) - A ENG DTP & Multimídia, empresa dedicada a treinamentos, consultoria, licenciamento de software para Instituições de Ensino e certificação profissional, está promovendo uma campanha para pessoas físicas, como professores e estudantes, com vantagens e descontos nas matrículas dos cursos nas turmas de janeiro e fevereiro.

As matrículas devem ser realizadas nessa semana, entre os dias 03 e 06 de janeiro e a promoção é válida para os treinamentos de AUTOCAD e REVIT (treinamento com Certificado Oficial), o pacote de cursos Jornada Graphic Design, curso de Desenvolvimento de Apps para plataforma iOS e o curso de Web Design com Resultados. Os cursos apresentam descontos de até 75% nos cursos pagos à vista.

Confira outras informações sobre os cursos:

- Treinamentos com Certificado Oficial (bilíngue): AUTOCAD é padrão mundial de desenho de projetos para as áreas de Engenharia e Arquitetura. Essencial para profissionais de Marcenaria, Caixilharia, Mecânica, Civil e Arquitetura. REVIT - A tecnologia líder em BIM (Building Information Modeling), Autodesk REVIT é indispensável para quem já atua ou vai atuar no Mercado de Arquitetura e Engenharia Civil.

Turmas JAN ou FEV: de R$ 3.300,00 por R$ 750,00 à vista, ou R$ 900,00 em 6 parcelas de R$ 150,00.

- Jornada Graphic Design Hoje os profissionais de Comunicação e Design precisam se atualizar no Novo Ciclo de Produção Criativa, que a Adobe apresentou nos últimos meses, no Creative Cloud A ENG DTP & Multimídia traz com exclusividade em seus Cursos Oficiais, no pacote de cursos Jornada Graphic Design, que engloba: Illustrator, Photoshop e InDesign. Turmas JAN e FEV: de R$ 4.332,00 por R$ 1,600,00 à vista, ou R$ 1.800,00 em 6 parcelas de R$ 300,00

- Desenvolvimento de Apps para iOS: A Tecnologia que melhor tem remuneração no mundo Mobile é a do Desenvolvimento de Apps para a plataforma Apple iOS. A ENG foi pioneira no país, em 2011, e até hoje é a empresa que mais capacitou desenvolvedores Mobile em iOS.

O interessado poderá ter aula em Mac, sem precisar trazer o seu Mac; e recebe apostila impressa, além de Certificado bilíngue.

Turmas JAN ou FEV: de R$ 1.450,00 por R$ 1.000,00 à vista, ou R$ 1.200,00 em 6 parcelas de R$ 200,00

- Web Design com Resultados: Criar Web Sites com HTML5/CSS3 de qualidade, que possibilitem buscas otimizadas (SEO) e boas colocações nos buscadores, na medida em que garante excelência de design, é objetivo do Curso de HTML5/CSS3.

Turmas JAN ou FEV: de R$ 1.758,00 por R$ 750,00 à vista, ou R$ 900,00 em 6 parcelas de R$ 150,00.

Inscrições pelo site http://www.eng.com.br/promo.cfm

Prêmio Adobe

No início do ano passado, a Adobe realizou a LATAM Partner Conference, sua primeira Conferência de Vendas para os parceiros da América Latina em Cartagena, Colômbia, com 64 distribuidores e revendas ? sendo 13 deles brasileiros ?, os quais concorreram a prêmios em diferentes categorias pelas performances que tiveram durante 2015.

O evento também serviu como oportunidade para agradecer os esforços dessas empresas e apresentar as novas estratégias para este ano. Entre os prêmios entregues, a ENG foi contemplada em dois deles, sendo reconhecida como a principal parceira no país.

Os prêmios foram os seguintes: "Prêmio TOP Partner de Educação no Brasil" e "Prêmio América Latina TOP Performance no Brasil".

Sobre a ENG

A ENG DTP & Multimídia Ltda é uma empresa pertencente ao Grupo ENG, integrado também pela empresa ENG Com Comp Ltda. Fundado há 30 anos, o foco de atuação do Grupo é a transferência de tecnologias. Para isso, possui parcerias com grandes empresas do setor tecnológico como a Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft e Sencha.

Operando em São Paulo, Brasília e Curitiba, o Grupo Eng dedica-se a treinamentos oficiais, consultoria técnica, licenciamentos de software (Revendedor Top 3 no Brasil), locação de mão de obra e prestação de

serviço de Certificação Profissional.

A ENG capacitou mais de 45.000 profissionais nas tecnologias de Design, Multimídia, Engenharia/Arquitetura e Desenvolvimento Mobile.

www.eng.com.br