CyberArk Nomeia Adam McCord como Vice-Presidente de Vendas para América Latina

CyberArk (NASDAQ: CYBR), a empresa que protege organizações contra ataques cibernéticos que marcou sua trajetória dentro do perímetro de rede, anunciou hoje a nomeação de Adam McCord como vice-presidente de vendas para a América Latina.

Nesta nova função, McCord é responsável pela expansão da equipe regional de vendas e da rede de parcerias para melhorar o acesso à Solução de Segurança de Contras Privilegiadas CyberArk em toda a América Latina. Também irá ajudar a criar uma maior consciência sobre a importância de priorizar a segurança de contas privilegiadas como uma solução proativa de segurança empresarial para combater ameaças avançadas.

"A compreensão de Adam sobre a cultura empresarial na América Latina, o histórico para recrutamento e liderança de equipes de vendas de elevado desempenho e a capacidade de nutrir valiosas redes de parcerias o tornam uma importante soma à nossa equipe," disse Ron Zoran, vice-presidente de vendas para as Américas na CyberArk. "Uma vez que trabalhamos para expandir o compartilhamento do mercado regional, Adam entende a oportunidade de negócios para CyberArk e está entusiasmado em ajudar os clientes a adotar a segurança de contas privilegiadas como um nível crucial e mensurável de segurança para proteger contra ataques cibernéticos."

McCord traz 17 anos de experiência em vendas e canalizadas na América Latina, onde demonstrou a capacidade de estabelecer intensos relacionamentos com os líderes de negócios e conduzir a consciência de mercado e receitas para organizações que buscam estabelecer e crescer seus negócios na região. Como diretor regional na América Latina e Caribe para Palo Alto Networks, McCord lançou operações regionais, construiu a organização de vendas e estabeleceu um forte canal e parcerias de distribuidores, ultrapassando metas de vendas de modo consistente. Mais recentemente, McCord foi diretor regional da América Latina para ForeScout, onde atraiu dezenas de novas parcerias e conduziu novos negócios através de setores financeiros, governamentais e de varejo.

"A segurança de contas privilegiadas está crescendo em importância para organizações na América Latina, com diálogos sobre riscos relacionados a privilégios na etapa final e em nuvem se tornando mais frequentes. Há uma significativa oportunidade de educar mais sobre os efeitos danosos de ataques que exploram contas privilegiadas e ajudam organizações com desejo de expandir a partir da conformidade com as estratégias de segurança baseadas em risco," disse McCord. "A união com a CyberArk é uma oportunidade incrível de construir os relacionamentos que estabelecemos com líderes de segurança na América Latina e fornecer níveis cruciais de segurança da CyberArk a empresas na região."

McCord também trabalhou com Redes F5 nas funções de vendas múltiplas e liderança, mais recentemente servindo como vice-presidente na América Latina e Caribe. Anteriormente, trabalhou como gerente da empresa no México. Sobre a CyberArk

CyberArk é a única empresa de segurança com foco em eliminar ameaças cibernéticas mais avançadas; aquelas que utilizam informações privilegiadas para atacar o núcleo de empresas. Dedicada a deter ataques antes que interrompam negócios, a CyberArk protege de modo proativo contra ameaças cibernéticas, antes que os ataques possam se intensificar e tornar o dano irreparável. A empresa tem a confiança das principais empresas do mundo ? incluindo 45% da Fortune 100 ? a fim de proteger seus ativos de informação de maior valor, infraestrutura e aplicações. Como empresa global, a CyberArk tem sede em Petach Tikvah, Israel, com sede nos EUA localizada em Newton, Mass. A empresa também tem escritórios em toda a Europa, Oriente Médio, África, Ásia Pacífico e Japão. Para saber mais sobre a CyberArk, visite www.cyberark.com, leia o blog da empresa, http://www.cyberark.com/blog/, siga no Twitter @CyberArk ou no Facebook em https://www.facebook.com/CyberArk.

