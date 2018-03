Dakar 2017: FPT Industrial patrocina equipe Iveco Petronas De Rooy, vencedora em 2016, com motores de alta potência

São Paulo, SP--(DINO - 16 dez, 2016) - A FPT Industrial, uma das maiores produtoras de motores diesel do mundo, é pela sétima vez consecutiva a patrocinadora técnica dos veículos da Equipe IVECO Petronas de Rooy, que participará da edição 2017 do Dakar com três caminhões. A tecnologia da FPT, empresa de powertrain da CNH Industrial, emprestará a potência dos motores Cursor 13 para os caminhões Iveco Powerstar 4x4 e dois Iveco Trakker. Os motores foram especialmente desenvolvidos pela FPT Industrial para que os caminhões alcancem até 900 cavalos de potência, enfrentando milhares de quilômetros em terrenos irregulares. Além dos três caminhões, mais sete veículos adicionais ? seis modelos Trakker e um comercial leve Daily ? completam a equipe Iveco Petronas De Rooy, levando materiais e suprimentos de apoio e assistência.

O Dakar 2017 está programado para ser uma corrida extremamente desafiadora e com uma concorrência feroz. A 39ª edição do rali mais famoso do mundo acontecerá novamente na América do Sul. Tudo começará no dia 2 de janeiro em capital paraguaia Assunção. A rota da corrida atravessará Paraguai, Bolívia e Argentina, cobrindo mais de 9 mil quilômetros. O término será em Buenos Aires no dia 14 de janeiro.

No final de novembro, todos os competidores europeus embarcaram com seus veículos no porto de Le Havre, na França, para uma viagem que se encerrará no final de dezembro, quando os veículos chegarão em Assunção. No porto, localizado no norte da França, os caminhões Iveco foram carregados ao lado dos outros concorrentes europeus, e dos demais veículos que prestam assistência e apoio logístico do rali. Desde 2009, o processo de embarque dos veículos no segundo maior porto da França se tornou um importante "rito de passagem", chegando a representar a primeira fase do rali.

A FPT Industrial, empresa que projeta e fabrica motores de estrada, off-road e de geração de energia, bem como eixos e transmissões, é a patrocinadora técnica da equipe em conjunto com a Sparco.

Gerard De Rooy afirma que está pronto para o desafio. "A competição será difícil, mas a equipe está preparada. Planejamos tudo cuidadosamente, e nossos caminhões já provaram que merecem a reputação que possuem de veículos extremamente confiáveis. A nossa equipe é muito experiente e não vê a hora de entrar em ação", diz o piloto.