De Diadema, grupo Matéria Rima comemora 15 anos com exposição no Conjunto Nacional

São Paulo, SP--(DINO - 12 jan, 2017) - Diadema, SP - Fundado em 2002, o grupo de hip hop Matéria Rima comemora 15 anos com uma exposição no Espaço Cultural Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073 ? Piso Térreo). Denominada "Matéria Rima 15 Anos", a mostra reúne imagens das atividades do grupo e será realizada de 15 a 30 de janeiro de 2017.

Além de retratar uma carreira artística repleta de composições, shows, discos e videoclipes, a mostra vai destacar o trabalho que o Matéria Rima tem desenvolvido em escolas de ensino fundamental.

Pioneiro na utilização do hip hop como ferramenta de aprendizagem, atualmente o Matéria Rima leva oficinas de grafite, rima, pandeiro, dança de rua e discotecagem a mais de 1000 alunos da rede municipal de Diadema. As oficinas são oferecidas em 16 escolas, no contra turno das aulas, favorecendo a educação em tempo integral em Diadema.

Em reconhecimento a esse trabalho, em 2015 o Matéria Rima ganhou a categoria nacional do Prêmio Itaú Unicef, focado em ONGs que atuam pela educação em tempo integral de crianças em situação de vulnerabilidade.

Além do trabalho nas escolas, o Matéria Rima realiza palestras e apresentações artísticas em praças e palcos do Brasil e do mundo, já tendo passado por países como Senegal, Alemanha e França.

Além da exposição no Conjunto Nacional, ao longo de 2017 o Matéria Rima vai realizar uma série de atividades para comemorar seus 15 anos. A proposta é levar ao público saraus, exposições, palestras, shows, workshops, simpósios, documentários, livros e animações. Tudo para explicar, de forma lúdica, os objetivos do grupo e seu método de trabalho.

"Nossa proposta sempre foi contribuir para que a escola se transforme num ambiente atrativo aos alunos, um lugar onde eles queiram estar de verdade", finaliza MC Joul, fundador e coordenador do Matéria Rima.

Serviço:

Exposição: Matéria Rima 15 Anos

Local: Espaço Cultural Conjunto Nacional

Endereço: Avenida Paulista, 2073 ? Piso Térreo

Período: De 15 a 30 de janeiro de 2017

De segunda a sábado das 9 às 21 horas ? Domingos e feriados das 12 às 21 horas