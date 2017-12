Declaração da produtora de A Dog's Purpose Amblin Entertainment e da distribuidora Universal Pictures

A DOG'S PURPOSE, produzido pela Amblin Entertainment e distribuído pela Universal Pictures, é uma celebração da relação especial entre os seres humanos e seus cães. E no espírito dessa relação, a equipe de produção da Amblin seguiu protocolos rigorosos para promover um ambiente ético e seguro para os animais.

Embora continuemos a analisar as circunstâncias mostradas nas filmagens editadas, a Amblin está confiante de que foi mostrado muito cuidado e preocupação com o pastor alemão Hércules, assim como todos os outros cães apresentados ao longo da produção do filme. Houve muitos dias de ensaio das cenas de água para assegurar que Hércules estivesse confortável em todas as cenas. No dia da filmagem, Hércules não quis executar a cena retratada no filme e, por este motivo, a equipe da produção da Amblin não filmou aquela cena.

Hércules está feliz e saudável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170119005509/pt/ Contato: Amblin PartnersSue Fleishman, (818) 733-9645

sfleishman@amblinpartners.com Fonte: BUSINESS WIRE