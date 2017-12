Decoração vintage: descubra como criar um quarto de princesa Atibaia - SP--( DINO - 25 jan, 2017) - Ter um quarto de princesa é o sonho de muitas garotas. Camas com grandes cabeceiras, armários detalhados, espelhos emoldurados, criados mudos delicados e grandes lustres fazem parte do imaginário do mundo encantado, criado pelos contos de fadas e o que poucas meninas sabem é que o sonho de ter um quarto digno da realeza é algo acessível. A decoração vintage pode oferecer um universo de possibilidades para a realização deste sonho com mobiliário e artigos decorativos com estética delicada e romântica assim como os das princesas.