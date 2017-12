Dedique 1% do dia para se exercitar e alcance o corpo dos seus sonhos

O aplicativo pode ser usado em três modalidades: o Bodyweight, para treinos funcionais de alta intensidade usando apenas o peso do próprio corpo; o Running, para treinos com corridas intervaladas; o Gym, que eleva a experiência do treino em academias para um novo patamar. Todos os apps contam com o "Coach" (o Treinador), uma ferramenta de inteligência artificial que constrói rotinas de treinos personalizados para cada usuário de acordo com o nível atual de condicionamento físico.

"Pesava 104 quilos quando comecei meus treinos de 15 minutos diários, cinco vezes por semana, seguindo à risca o que o coach dizia. Foi quando perdi 20 quilos em oito meses de treinos com o Bodyweight e não parei mais. Hoje, estou com 64 quilos e me sinto ótima. Tenho fôlego pra aguentar o ritmo do dia a dia, posso curtir meus filhos sem me cansar e a autoestima é outra. Há um ano eu não aguentava correr até a esquina e agora participo de meia maratona, correndo 21 quilômetros sem parar", disse Ana Agostini (fotos), psicóloga, 36 anos, mãe de dois filhos.

Na primeira sessão, o "Coach" promove uma série de testes de condicionamento físico e um questionário para saber qual é o seu nível atual. As respostas são usadas para criar a primeira semana de treinos. A cada exercício, que é ensinado pelo Coach com vídeos tutoriais didáticos para a execução correta, o programa pede feedbacks ao usuário e vai adaptando as exigências em tempo real. Ou seja: cada vez que você treina o programa conhece melhor o seu corpo e planeja exercícios mais personalizados, com o objetivo de exigir menos tempo enquanto promove melhores resultados.

Esse 15 minutos para cuidar do corpo fazem parte de uma prática de exercícios regulares, que é uma necessidade importante, como diz o ortopedista Eduardo da Costa Brandão Prota, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo. Porém, o especialista afirma que qualquer treino deve ser feito com moderação e de forma progressiva. "Para uma pessoa sedentária, deve-se iniciar com duas vezes na semana, podendo ser realizada até 4 vezes na semana, intercalando sempre com dias de repouso. Para pessoas que buscam a performance em algum esporte, essa frequência pode ser maior, substituindo os dias de repouso por exercícios de menor intensidade ou que trabalhem outros grupos musculares", recomenda.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Suzara Novaes, administradora de empresas, entende bem a necessidade dos exercícios regulares. Mesmo com a falta de tempo, sempre arranja alguns minutos para se cuidar. "Não é só um aplicativo pra ficar com barriga tanquinho, é uma mudança de vida, de autoestima. Te dá mais ânimo pra ir ao trabalho e fazer as coisas do dia a dia", conta. Aos 38 anos e após sua segunda gestação, Suzara afirma que ter algo prático e que pode ser feito em qualquer lugar é essencial para continuar se exercitando. "Depois que tive meus filhos, a vida ficou muito mais corrida com o trabalho, cuidar de bebê etc. Enfim, com toda essa rotina louca e com pouco tempo, só com o Freeletics mesmo pra conseguir manter a forma", explica.

Em média, uma sessão de exercícios com o aplicativo dura 15 minutos diários (1% do dia) e pode ser feito em qualquer lugar, o que diminui as chances - e as desculpas - de você se desmotivar. Treinando de 3 a 5 vezes por semana, os usuários alcançam seus objetivos em cerca de 12 semanas. "Está comprovado que o corpo continua queimando calorias até 48 horas depois dos exercícios físicos de alta intensidade. Por isso, mesmo com treinos curtos e intervalados, o atleta consegue ter uma grande transformação corporal, até quando não está treinando", explica a nutricionista Fabiana Dias Bellão.

Sobre a FREELETICS

A missão da Freeletics é ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas e alcançar seu pleno potencial. Criada em 2013, na Alemanha, a Freeletics está presente em 160 países e conta com mais de 13 milhões de usuários inscritos, no Brasil esse número ultrapassou o patamar de 1 milhão de Atletas Livres, como é conhecida a comunidade de usuários do app. O aplicativo oferece programas de treinamento personalizados de acordo com o estágio atual da preparação do usuário, promovendo a motivação e evolução dos treinos com o passar do tempo. Conheça mais em www.freeletics.com e www.facebook.com/freeletics.

Website: http://www.freeletics.com