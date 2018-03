Demanda por serviços terceirizados aumenta na crise

Rio de Janeiro, RJ--(DINO - 14 dez, 2016) - Diante da enorme crise econômica e política que se encontra no país nos dias de hoje, as empresas privadas passam por uma verdadeira asfixia financeira, tendo dificuldades em recuperar investimentos e com isso ameaçando a perspectiva de retomada da economia brasileira.

Neste cenário, empresas de diferentes portes e segmentos buscam meios de otimizarem recursos de forma estratégica e muitas delas estão optando por serviços terceirizados, principalmente em relação à contratação de mão de obra em todos os níveis, do operacional ao gerencial.

"Nossa empresa sempre teve a cultura de realizar contratações internas, mas diante das dificuldades enfrentadas no mercado, decidimos poupar tempo e recursos em contratação de colaboradores e em alguns casos, optamos inclusive por utilizar profissionais temporários em alguns projetos de forma mais efetiva. Com isso buscamos uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra para termos garantia de qualidade e velocidade na implantação dos serviços necessários. Nesta modalidade, evitamos passivos trabalhistas bem como toda a burocracia envolvida na contratação de pessoal. Fica tudo sob a responsabilidade de nossa empresa parceira, que no caso é a Russel Serviços", afirma Gabriel Cordeiro, Diretor da GC Exportação.

Sediada no Rio de Janeiro, a Russel Serviços atua há 12 anos no mercado fornecendo mão de obra para diversos segmentos como construção civil, logística, petróleo e gás, varejo, eventos, inspeção e ENDs, entre outros. Um dos principais diferenciais da empresa é a velocidade na implantação de profissionais.

"Estamos sempre buscando formas de facilitar os negócios de nossas empresas parceiras. Criamos neste ano um e-commerce onde o gestor pode escolher o profissional desejado e após a confirmação de seu pagamento, implantamos a mão de obra em até 48 horas com toda a documentação, encargos e benefícios. Além disso, estamos sempre promovendo ações com o intuito de facilitar as contratações, como por exemplo a Promoção Relâmpago de fim de ano, onde empresários podem contratar profissionais com um valor bem reduzido e utilizarem a mão de obra no próximo ano indiferentes dos ajustes salariais por vir", afirma Hugo Leonardo, CEO da Russel Serviços.

Os interessados em contratar mão de obra pela Russel Serviços devem acessar o endereço: www.russelservicos.com.br

