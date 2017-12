Depilação a laser: quais são os seus reais benefícios

(DINO - 03 jan, 2017) - Com a chegada do verão, é quase impossível um assunto não vir à tona: a depilação. Os biquínis e sungas à mostra na praia levam o público a preocupar-se ainda mais com o seu corpo e, consequentemente, com os tratamentos estéticos. Celulite, gordurinhas localizadas e os pelos indesejados começam a ser um incômodo para boa parte da população.

A depilação deixou de ser assunto do público feminino há muito tempo, e hoje já é a pedida de muitos homens. Afinal, quem é que gosta de perder tempo e na maioria das vezes sentir dor na hora da retirada dos pelos? E é por isso que a depilação a laser virou assunto de quem quer viver uma vida com mais tempo livre.

O termo laser é um acrônimo de "light amplification by Stimulated of radiation" (ampliação da luz através da emissão de radiação). Embora Albert Einstein, em 1917, tenha esboçado originalmente os princípios básicos da geração desse tipo de luz, foi somente em 1960 que Theodore Maiman produziu o primeiro disparo de laser de rubi. Depois deste fato, vários dispositivos laser foram desenvolvidos, não apenas na área médica, mas também como leitores de código de barras, apontadores entre outros.

O laser designado para a depilação emite uma luz altamente concentrada que é atraída pela melanina (pigmento escuro do pelo). A luz emitida pelo equipamento penetra e chega até o folículo do pelo, onde é absorvida pela melanina. Isso produz um calor intenso que danifica o folículo do pelo e inibe o seu futuro crescimento, sem nenhum dano ao tecido circundante.

Hoje, existem diversas tecnologias que utilizam o laser para a eliminação dos pelos. Você precisa encontrar aquela que atende melhor suas necessidades. Isso porque um dos principais receios de quem quer iniciar o tratamento é a dor que pode ser causada na sessão. As tecnologias mais comuns provocam de fato um desconforto no paciente. Já laser de Alexandrita, é conhecido por trabalhar aliado a um gás gelado que resfria a pele milésimos de segundos antes do disparo, tornando o tratamento muito mais confortável do que métodos tradicionais de depilação. Além disso, o gás permite que sejam utilizadas energias mais elevadas e, logo, resultados maiores em um espaço de tempo menor. Por essas razões, o Alexandrita é considerado a melhor tecnologia do mercado e já é o preferido entre os pacientes.

É importante frisar que o equipamento deve ser manuseado por profissionais capacitados em clínicas de estética certificadas. A Vialaser - maior rede de depilação a laser do sul - está há mais de 5 anos no mercado e conta com uma equipe formada por biomédicas, fisioterapeutas e tecnólogas que acompanham o tratamento do paciente de maneira personalizada.

Para quem quer eliminar os pelos de maneira duradoura, a depilação a laser é a melhor escolha. Procurar a melhor clínica, profissionais e tecnologia utilizada é essencial para um resultado satisfatório para curtir uma vida sem pelos!

