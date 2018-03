Desafios na implantação de CRM de Vendas em pequenas e médias empresas

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Existe um crescimento expressivo na aquisição de softwares para automatizar e controlar os processos de vendas em empresas B2B e B2C de pequeno e médio porte no Brasil. O mercado está em um movimento para modernização das suas operações de vendas, entretanto, empresas de pequeno e médio porte esbarram em dificuldades de implementar de forma assertiva as opções disponíveis.

Se no mercado norte-americano as ferramentas de CRM já são praxe e pouco se pensa a operação de vendas sem as facilidades de uma gestão automatizada, no Brasil, o mercado ainda engatinha para entender as necessidades e vantagens de um processo de vendas monitorado em tempo real. Existe um processo de catequização por parte das startups nacionais da importância da aquisição de um CRM de Vendas.

Em boa parte, essa dificuldade se encontra no próprio modelo de negócios dos CRMs, e porque não se falar dos SaaS (Software As A Service) em geral, a compra desses serviços costuma ser de forma self-service, ou seja, os clientes ? normalmente empresas ? buscam as opções disponíveis no mercado, escolhem a que melhor se encaixa e começam a utilizar de forma autônoma através de tutoriais disponibilizados pelas ferramentas.

No Brasil, por diferenças culturais na forma de se vender serviços, existe uma barreira para contratação de soluções desta forma. Por muitas vezes é preciso a realização de reuniões e apresentações dos CRMs para que uma decisão de compra seja tomada. Além disso, é muito comum que as facilidades das ferramentas não sejam são totalmente exploradas por falta de conhecimento prático do que as mesmas oferecem. Há de se pensar que existem grandes oportunidades de negócios perdidas por empresas de pequeno e médio porte que ainda não começaram este processo de readequação comercial.

Visando preencher esta lacuna, a DNA de Vendas, consultoria de vendas líder no mercado em aumento de produtividade de vendas e treinamento de vendas, apresenta ao mercado soluções para crescimento de vendas focadas em pequenas e média empresas com planos a partir de R$ 2.680.

A expertise adquirida ao longo dos anos em empresas de grande porte foi embarcada em uma plataforma de aumento de produtividade de vendas, o Ciapipe, o CRM pioneiro em gestão e capacitação de vendas. Entretanto, ao analisar as principais dúvidas e anseios dos clientes, a DNA De Vendas percebeu que apenas a ferramenta não pode ser vista como a solução da gestão comercial de uma empresa. É necessário entendimento profundo do processo de vendas e das suas nuances para gerar resultados concretos.

É o que afirma Lúcia Haracemiv, CEO da DNA de Vendas, "Nós percebemos que muitos clientes precisavam de algo a mais para fazer o processo de vendas decolar, estamos oferecendo essas soluções como ponto de partida para o aumento concreto na produtividade de vendas".

As opções de consultoria começam a partir de 3x R$ 894 e podem ser adquiridas pelo site da empresa. São 3 opções:

Pipeline Building - R$ 2.680,

Sales Ops & Pipeline - R$ 5.800 ou

Management, Sales Ops, Pipeline e KPI"s - R$ 10.000

Todas as informações podem ser acessadas através do https://www.ciapipe.com.br/consultoria

Website: http://ciapipe.com.br/consultorias