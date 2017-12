Descubra um dos grandes motivos de você perder vendas!

Mas, e quem trabalha com venda porta a porta, o estoque funciona da mesma maneira?

Não exatamente, mas, para esses casos, o estoque tem um peso diferente. Para quem trabalha com vendas diretas os produtos estocados servem para tangibilizar a percepção dos clientes. Vamos usar um exemplo: há várias pessoas que trabalham com venda de produtos que são exibidos em revistas - cosméticos de higiene e beleza são bem comuns nesse tipo de venda - contudo, há algumas linhas que os clientes precisam avaliar antes de comprar, como é o caso de perfumes, por exemplo, cujos compradores precisam sentir o aroma e até mesmo testá-lo em sua pele, antes de finalizar o pedido.

Outro ponto que mostra a importância de ter algumas mercadorias de "pronta entrega" são as compras por impulso e as vendas feitas para "necessidades" que surgiram de última hora. As compras por impulso, segundo levantamentos do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), são realizadas por 85% dos brasileiros, e cerca de 13,2% dos consumidores brasileiros afirmam deixar suas compras, principalmente em datas especiais, para última hora.

Para evitar perda de mercadorias e, consequentemente, prejuízos financeiros, os vendedores possuem várias alternativas. Uma delas é o uso de aplicativos com foco em controle de vendas, estoque e fluxo de caixa. Atualmente, no Brasil, segundo a ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas) cerca de 5 milhões de vendedores porta-a-porta atuam no mercado de vendas diretas e muitos ainda fazem o seu controle com a velha caderneta ou pelas planilhas do Excel.

Aplicativos que auxiliam, não apenas para controle de estoque, mas em todo o processo de venda são saídas cada vez mais utilizadas para diminuir erros, retrabalho e, como consequência, ganhar tempo.

Um exemplo de aplicativo é o CUKE APP, que foi desenvolvido pela empresa paranaense, Kiwano Tecnologia e está presente em mais de 90 países. O CUKE permite que o vendedor cadastre as mercadorias compradas, com descrição detalhada de cada uma delas (especificações, preço, custo...) e, quando vendida, o aplicativo dá baixa e atualiza o estoque automaticamente e em tempo real, o que evita problemas, como a perda de vendas e receita.

