Dia do Mágico - Congresso ensina profissionais a transformarem a mágica em empreendimento

Em homenagem ao dia internacional dos mágicos, comemorado dia 31 de janeiro, acontece em São Paulo, no dia 29 de janeiro, o primeiro Congresso Viver de Mágica, voltado para a profissionalização de mágicos atuantes e para a propagação de produção cultural.

Oportunidade para mágicos de todo o Brasil.

Dentre os palestrantes e mágicos convidados do evento, estão nomes prestigiados no meio, como o ilusionista Gustavo Vierini, e o professor e palestrante Rafael Baltresca. Outros mágicos conhecidos do público, como André Attie, Bem Ludmer, Célio Amino, Dimy, Ricardo Madureira, Sany e Wagner Messa, também estarão presentes falando sobre os desafios que enfrentaram em suas carreiras.

"O congresso Viver de Mágica tem tudo para entregar o que promete, pois serão ministradas palestras sensacionais sobre temas nunca antes abordados no Brasil. Se alguém deseja viver da arte mágica não pode perder esse evento organizado pelo Portal da Mágica. Vai ser ÉPICO!" , afirmou Gustavo Vierini, que dará a palestra "Como potencializar um efeito mágico".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Congresso Viver de Mágica reunirá ilusionistas de todo o Brasil para discutir sua atuação do mágico no mercado e sua participação na área cultural. Serão abordados temas sobre como transformar o talento para a mágica em empreendimento e sobre modelos de negócios para produção de espetáculos.

A organização do evento obteve grande apoio das principais entidades mágicas por ser de interesse e atenção ao artista. As principais estrelas da mágica, como Philip Blue, o artista preferido das celebridades, além dos mágicos Edson Iwassaki, Roger Hideo, Cláudio Décourt, Ozcar Zancopé e Caetano Miranda, já confirmaram suas presenças.

"Até hoje nenhum congresso de mágica foi dedicado a olhar para uma parte tão importante do mágico que é a sua carreira profissional. Ensina-se muitas técnicas artísticas, mas se esquecem do mais importante que é a carreia do mágico como um todo. É por isso que eu estou muito orgulhoso e feliz de fazer parte do Congresso Viver de Mágica", concluiu Rafael Baltresca.

Serviço

O Congresso Viver de Mágica acontece em 29 de janeiro de 2017 ? das 8h às 19h, no Estanplaza Paulista, localizado a Alameda Jáu, 497, em São Paulo.

A programação completa do evento pode ser conferida no site www.viverdemagica.com.br. O evento é resultado de uma parceria do site Portal da Mágica e o Clube dos Mágicos.

A inscrição pode ser feita no site e informações adicionais poderão ser obtidas pelos telefones (11) 3585-0412 / (11) 9-8339-6956 ou pelo e-mail cesar@portaldamagica.com.br.

Website: http://viverdemagica.com.br