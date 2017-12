Dia Mundial de Combate ao Câncer: união contra a doença

Mais de 8 milhões de pessoas morrem de câncer por ano no mundo. No Brasil, a estimativa é de que surjam mais de 596 mil casos, neste ano.

Com o objetivo de mudar esse cenário, o Instituto Lado a Lado pela Vida une-se ao movimento internacional World Cancer Day para reforçar a missão de levar informação ao maior número de pessoas.

A campanha do Dia Mundial do Câncer, 4 de fevereiro, chama toda a população para enfrentar a doença, com a mensagem "We can. I can" ? "Nós podemos. Eu posso".

O Instituto Lado a Lado pela Vida aproveita a data para reforçar sua missão de levar informação de qualidade ao maior número de pessoas. Por isso, realizará um facelive em que os internautas poderão tirar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o câncer.

O facelive será apresentado na página do Instituto Lado a Lado pela Vida, no dia 3 de fevereiro, às 15 horas, com o médico oncologista e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida Ricardo Carvalho.

Haverá também a participação do estudante de medicina Carlos Vasconcelos, criador da página Combate ao Câncer. Ricardo Carvalho é oncologista clínico titular do Hospital São José, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica (ESMO) e da American Association for Clinical Research (AACR).

Os internautas podem participar ao vivo ou enviar antes as perguntas na fanpage: https://www.facebook.com/institutoladoaladopelavida/?fref=ts

Nela e no portal do Instituto também é possível encontrar conteúdos informativos, vídeos de influenciadoras apoiando as campanhas e ajudando a levar essa mensagem cada vez mais longe.

Portal: http://www.ladoaladopelavida.org.br/

Aceite o desafio

O Instituto Lado a Lado realiza as ações do World Cancer Day em parceria com a Femama e faz um Desafio para estimular a adoção de hábitos saudáveis para reduzir o risco do câncer.

1. Pratique um esporte ou exercício de qualquer tipo ou pegue um equipamento esportivo com o qual você se identifique (bola, raquete, bicicleta etc.)

2. Fotografe-se ou peça para alguém fotografar você em ação

3. Compartilhe sua foto nas mídias sociais usando as hashtags #DiaMundialdoCâncer e #DesafioInstitutoLadoaLado #DesafioFEMAMA, e desafie mais dois amigos a fazerem o mesmo! Para desafiar seus amigos, utilize o texto a seguir:

Fui desafiado a publicar uma foto praticando um esporte para lembrar de uma importante causa: o combate ao câncer. Eu desafio (amigo) e (amigo) a postar uma foto praticando o esporte que mais gosta. Nós podemos combater o câncer. Eu posso fazer uma escolha saudável. #DiaMundialdoCâncer #DesafioInstitutoLadoaLado #DesafioFEMAMA

Que tal ajudar a espalhar essa importante mensagem nas redes sociais, partilhando material do World Cancer Day usando as hashtags oficiais #WorldCancerDay e #WeCanICan, em português #DiaMundialdoCâncer e #NósPodemosEuPosso.

Conheça os materiais da campanha em português e partilhe em suas redes: World Cancer Day