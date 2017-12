Dias melhores para a economia global: perspectiva global do Scotiabank sobre a economia

TORONTO, 17 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Este ano, prevê-se que a economia global tenha seu melhor desempenho desde 2014. Embora haja muitos riscos geopolíticos, dados econômicos recentes indicam o fortalecimento das perspectivas de crescimento na maioria das áreas do mundo. A partir de uma perspectiva econômica, os riscos podem ser considerados mais positivos do que negativos pela primeira vez em anos, devido ao impulso que sustenta o crescimento global.

Os riscos geopolíticos são grandes. "A nova abordagem da administração Trump à política comercial, que ainda não foi totalmente articulada, representa um risco significativo à recuperação global", afirmou Jean-François Perrault, vice-presidente sênior e economista-chefe do Scotiabank. "Embora pareça que estamos iniciando uma fase mais forte e prolongada da recuperação global, é muito cedo para relaxar."

Entre os destaques da perspectiva global do Scotiabank estão:

Canadá: espera-se que o crescimento acelere nos próximos dois anos, devido a uma atividade nacional mais forte, aumentando o incentivo fiscal e a procura externa. A venda de imóveis e de carros deve representar um pequeno obstáculo para o crescimento.

Estados Unidos: espera-se que o crescimento dos EUA acelere para 2,3% em 2017 e 2,4% em 2018, impulsionado pelos mercados de trabalho robustos, clientes mais confiantes e um aumento no investimento empresarial.

América Latina: em 2017, a região apresentará um crescimento mais forte no geral, mas a instabilidade do fluxo de capital continuará sendo um desafio.

Mercados de capital: o Scotiabank Economics prevê que as curvas de rendimento do Tesouro dos EUA e do governo do Canadá aplainem sobre o horizonte de previsão. É provável que o governo federal aumente as taxas três vezes em 2017 e mais duas vezes em 2018, enquanto o Bank of Canada não deve aumentar as tarifas até meados de 2018.

Moeda: a força do dólar dos EUA deve persistir em 2017. Embora ainda seja muito cedo para saber exatamente o que a nova administração Trump pretende fazer ? e quando conseguirá implementar suas políticas na prática ?, a expectativa é que as iniciativas da administração deem um apoio adicional ao dólar dos EUA.

Reino Unido: a economia do RU continua a crescer no ritmo da tendência, mas é provável que esse crescimento diminua progressivamente durante 2017.

Europa: o crescimento da zona do euro está voltando a acelerar, e a procura externa mais forte do que o esperado pode dar origem a uma boa surpresa. A inflação chegará temporariamente perto dos 2,0% ao ano no primeiro trimestre, enquanto o núcleo de inflação deve crescer gradativamente.

Ásia: a transição econômica da China continua, enquanto o crescimento da produção deve ficar em cerca de 6,5% em 2017. A Índia será a economia que cresce em ritmo mais acelerado, com um crescimento previsto de 7,5% em 2017. O crescimento do Japão continuará baixo, em 0,7%.

O Scotiabank proporciona aos clientes uma pesquisa detalhada sobre os fatores que moldam a perspectiva da economia global e do Canadá, incluindo desenvolvimentos macroeconômicos, moedas e tendências do mercado de capitais, mercadorias e desempenho do setor, bem como questões monetárias, fiscais e de políticas públicas.

