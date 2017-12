Dicas de Marketing Digital para pequenas empresas sem pôr a mão no bolso

- traduzido para o português.

Diante disso, temos que levar em conta que o Google é responsável por mais de 90% do tráfego da internet brasileira, ou seja, se o seu site não estiver bem posicionado na SERP suas chances de conseguir clientes de lá se tornarão em uma tarefa praticamente impossível.

De acordo com o IBGE, em 2016 os acessos a dispositivos móveis bateram o recorde e ultrapassaram os acessos aos computadores.

O Google separa em algumas camadas os resultados mostrados na SERP. Você tem 2 opções para ficar bem posicionado em palavras-chave que levem ao seu serviço ou produto:

1 - Adwords - Forma paga - A partir do momento que você deixa de pagar, seu site sai da SERP com a mesma velocidade que ele entrou;

2 - SEO - Busca orgânica não paga - Isso quer dizer que para se conseguir boas posições é necessário Know How de conhecimento sobre Marketing Digital, UX, Conteúdo e programação WEB com foco nos mais de 200 fatores de ranqueamento.

Diante desses levantamentos, muitos empresários e empresas de pequeno e médio porte se perguntam:

- Existe alguma solução onde posso conseguir vantagens competitivas?

- Como conseguir clientes através da Internet?

Muitas dessas perguntas estão relacionadas para que empresas tenham um bom plano de Marketing Digital. Pensando nisso, uma Agência de Marketing Digital de Santa Catarina está ganhando espaço no mercado nacional -

, abordando todo seu Know How em Planos Completos de Marketing Digital para pequenas empresas", fazendo com que as mesmas tenham vantagens competitivas no meio WEB.

Para se conseguir boas posições orgânicas é necessário que o site tenha algumas premissas internamente e externamente. Vamos abordar algumas técnicas que farão com que tenha vantagens perante a sua concorrência:

1 - Tenha um site responsivo

O Google criou uma lista com mais de 200 algoritmos para fazer com que seu site tenha melhor posição do que a do seu concorrente. Diante dos acessos vindos de celulares e tablets, o site que não for adaptado à tal tecnologia estará em desvantagem.

2 - Conteúdo qualificado

Nos dias atuais somos constantemente bombardeados com banners invasivos e E-mail SPAM, fazendo com que sejamos cada vez mais seletos na leitura. Diante desse fato é fundamental que seu site tenha um BLOG atualizado com artigos "originais" abordando dores do seu nicho. É importante e fundamental que seu artigo seja original. O Google pode punir sites que copiam conteúdos.

3 - Aproveitando das redes sociais

Faça uma pesquisa e veja onde seu público está, qual rede social ele costuma acessar frequentemente e adote-a para sua empresa. Crie um cronograma de postagens. Caso não tenha verba para impulsionar sua publicação é interessante fazer estratégias de Seeding, onde você entrará em grupos relacionados ao seu serviço ou produto e poderá oferecer seus conteúdos de forma gratuita.

Com essas premissas seu site já estará startado no Marketing Digital. Não pense que ter um Marketing Digital de qualidade e competitivo é uma atividade simples. Isso exige muito estudo de programação, concorrente, estratégias voltadas a várias linhas de frente. Uma das melhores vantagens do Marketing Digital é o poder de mensuração apurada e saber onde a empresa deve ou não investir.

Uma das dicas que deixamos é que se sua empresa já começou com Marketing Digital ou quer começar de forma agressiva é fundamental que tenha um consultor ou alguma agência especializada no ramo, para que venha a ter o resultado esperado

