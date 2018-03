Dicas para jogar e apostar em caça-níquel online

(DINO - 20 dez, 2016) - Máquina-símbolo dos cassinos, o caça-níquel, também conhecido em inglês como Slots, é um jogo fácil e atrativo para se divertir ? e quem sabe ganhar muito dinheiro? ? nos cassinos online . As regras são as mesmas que as encontradas nos cassinos em sua "versão física". É preciso obter uma sequência de três ou mais figuras em uma determinada linha para receber algum prêmio, mas as regras e as taxas de premiação variam de máquina para máquina. Por isso, sempre que for arriscar a sorte em uma delas, confira bem as normas para não sair perdendo!

Nos caça-níqueis online , no entanto, existe a possibilidade do jogador apostar em muitas linhas ao mesmo tempo, isto é, em quantidades de linhas que variam entre 9, 15, 25, 50 ou até mais, sendo elas horizontais, verticais, diagonais ou em padrões de ziguezague. Com isso, aumenta-se as chances de ganhar, mas, quanto maior o número de linhas, também aumenta o montante das apostas.

As diferenças de apostar no caça-níquel online

A tecnologia digital também permitiu que os caça-níqueis diversificassem bastante na temática e nas figuras, virando verdadeiras febres. Alguns exemplos são os de super-heróis, personagens de filmes e temas famosos como Halloween, letras, frutas ou mesmo o clássico "Seven and Bars". Outra vantagem se comparada às máquinas tradicionais, é que a modalidade digital trabalha com mais ocorrência de bônus e eventos especiais dentro do próprio jogo, fatores que ampliam o acesso às recompensas e mantêm o jogador com expectativa de ganhar.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos caça-níqueis, o fator predominante é a sorte. Não importa o quão você seja supersticioso ou se sua "lógica" de jogo parece estar funcionando, o fato é que os resultados são sempre randômicos e definidos a cada nova rodada. No entanto, existem técnicas que podem maximizar seus lucros, ou minimizar suas perdas. Confira algumas delas:

Equilibre seu orçamento com a probabilidade

Geralmente, quanto maior for o prêmio disponível numa máquina, mais cara será a aposta e também mais difícil obter o melhor resultado. Portanto, se o seu orçamento para apostas for baixo, considere jogar em máquinas com menor número de linhas (as clássicas operam com apenas uma linha) e com prêmios menores. Assim você consegue manter melhor controle dos gastos.

Não tenha medo da aposta máxima

Agora, se você conseguiu acumular algum dinheiro nas máquinas, deixe de lado o receio de fazer apostas máximas. Apesar delas consumirem mais rapidamente o seu dinheiro, é somente através delas que se consegue um prêmio de altíssimo valor. Além disso, existem máquinas cujo dinheiro acumulado aumenta progressivamente a cada tentativa dos jogadores, e por isso concentram prêmios extremamente altos (pois é difícil alguém acertar o resultado mais difícil). Mas, novamente, só se pode tentar vencer na modalidade progressiva com uma aposta máxima e, se a sorte estiver ao seu lado, a bolada pode ser bem grande.

Aposte nos caça-níqueis de cabeça fria

Os caça-níqueis são jogos que mexem com a adrenalina, mas são feitos sobretudo para se divertir. Se você já perdeu quase tudo e ainda acha que pode reverter a situação, esqueça, é mais provável que você acabe com o bolso vazio. Por isso, mantenha a cabeça fria: estabeleça um limite bem claro para a suas apostas e deixe de jogar no instante que esse limite se esgotar.

Website: https://www.bumbet.com/