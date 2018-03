Dicas para uma decoração rústica de fim de ano

São Paulo, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Todo mundo já foi ou conhece alguém que tenha participado de uma festa ao ar livre, no campo ou na praia, feitas por amigos ou mesmo por empresas particulares com orientação temática. Eventos desse tipo estão cada vez mais na moda por fugirem das celebrações tradicionais - sejam elas aniversários, casamentos ou até uma balada diferente.

E quando a festa é sediada em um lugar aberto assim - ou seu tema remete a algo mais campestre - já está virando tendência apostar na decoração rústica. Móveis e ornamentos feitos de madeira, toras, vime, ferro e bambu, entre outras opções, são a escolha ideal para o organizador garantir o ar rupestre que precisa e dar aquele toque final que falta para o ambiente da comemoração.

Para ajudar quem pretende organizar uma festa com tom bucólico e ainda está em dúvida quanto à decoração, o portal WebRústicos dá algumas dicas para que ninguém fique perdido na hora de colocar a mão na massa. Afinal, acertar a mensagem que deseja passar com o tema do evento de fim de ano não é nada difícil e traz um ar de sofisticação misturado a simplicidade.

DECORANDO A FESTA

Uma das melhores dicas é apostar em ramos, galhos e materiais reciclados. Plantas secas podem ser usadas para organizar arranjos e decorar as mesas com o ar rústico que se procura para a festa - além de guirlandas nas portas e paredes do recinto. Para a hora da comida, os jogos americanos feitos de cordas trançadas e envernizadas também estão bastante em voga recentemente. Ainda dá para usar descansos para pratos e panelas quentes totalmente de madeira.

Completando o jantar, que tal lançar mão de panelas de barro e cerâmica como fazem no campo? Pratos de madeira e talheres com ao menos os cabos amadeirados são ótimas alternativas para dar uma ambientação mais bucólica à ceia.

Lamparinas e iluminação com velas ou tochas trazem o aspecto rupestre procurado para o ambiente, para dar aquele toque final. E a utilização de garrafas ou potes de vidro para colocar as velas podem oferecer um aspecto ainda mais rural às luzes do recinto.

DETALHES E MATERIAIS

Também é sempre importante lembrar alguns detalhes na hora da decoração rústica. A qualidade do material escolhido, por exemplo, faz toda a diferença. A madeira de demolição é uma das melhores opções para se usar. E prestar atenção no acabamento dos móveis é fundamental para a ornamentação ter boa aparência.

Por fim, não é preciso apostar somente na madeira na hora de decorar sua festa. Outros tipos de material também casam muito bem com uma ambientação campestre, principalmente a palha, o junco, o couro e o ferro. De toda forma, a decoração rústica oferece inúmeras possibilidades para todos os tipos e gostos.

E quem pretende lançar uma festa com essa temática, já viu que não há muito mistério. Basta escolher suas alternativas preferidas, seja no campo ou na praia, seguir as dicas da WebRústicos e aproveitar o sucesso do seu evento nesse fim de 2016.

