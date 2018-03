Diferi compartilha com todos os anunciantes sua campanha de fim de ano

UBERLÂNDIA, Brasil, 21 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- 2016 foi um ano difícil. Políticos contra a parede, confrontos de posições nas ruas e nas redes sociais, eleições norte-americanas, refugiados, impeachment no Brasil. Muitas histórias, muitas mentiras, poucas verdades. É com esse mote que a Diferi, uma das mais premiadas agências de publicidade de Minas Gerais, sediada em Uberlândia, criou uma campanha de impacto para saudar 2017. Com produção da QFilmes, o filme que é absolutamente apolítico, apresenta inúmeras personalidades do Brasil e do mundo, acuadas, por vezes altivas, dizendo "mentira". A palavra MENTIRA é o contraponto ideal para ressaltar a assinatura e o desejo da agência para o próximo ano: QUE 2017 SEJA UM ANO DE VERDADE.

CEO e diretor criativo da Diferi, Mário Virva, explica que a ideia é, na realidade, uma expectativa de que, em 2017, "se possa dizer e praticar mais verdades para que possamos construir cenários mais promissores para todos". A campanha é um trabalho colaborativo da agência com todos os seus clientes e todas as empresas e instituições interessadas em sua veiculação que podem enviar solicitação à Diferi (diferi@diferi.com.br; telefone 34 3217 8582) para ganhar o vídeo com a inclusão de sua assinatura. "Trata-se de uma "Corrente da Verdade" da qual todos podem participar e na qual entramos com a criação". Além da própria agência e da produtora QFilmes, a Plurale, grupo editorial focado em sustentabilidade, já solicitou sua assinatura para veiculação, assim como a Revista Publicittà, do mercado de comunicação comercial, comandada pelo publisher Daniel Petit Zaragoza (DPZ), Ogilvy e hoje está no Google Ireland.

Ficha Técnica:

Agência: Diferi Comunicação de Impacto®

Produtora: QFilmes

Criação e direção de criação: Mário Virva

Diretor de cena: Mário Virva

Produtor executivo: Gian Carlo Marffei

Pesquisa de Imagem: Luiz Fernando Santos

Atendimento: Eliana Miranda

Edição: Hudson Alves

Pesquisa de trilha sonora: Leonardo Fontoura

Link do vídeo: https://youtu.be/BhBqAy4F_8M

