Digital River World Payments anuncia parceria com a fornecedora de pagamentos dLocal

A Digital River World Payments, fornecedora mundial de serviços de pagamentos, anunciou que firmou uma nova parceria estratégica com a dLocal, uma empresa de tecnologia e líder em pagamentos voltada para a América Latina e outros mercados emergentes. Ao integrar-se à dLocal, a Digital River World Payments poderá oferecer aos comerciantes on-line que ainda não estão presentes na América Latina uma solução integral de pagamento de remessa de dinheiro, tornando mais fácil para eles aproveitar o poder de compra dos consumidores em mercados de alto crescimento, como Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile.

"Reduzimos a complexidade de nossos parceiros para fazer incursões em alguns dos mercados emergentes de crescimento mais rápido do mundo", afirmou Sebastian Kanovich, CEO da dLocal. "Através de nossa parceria com a Digital River World Payments, permitimos que seus comerciantes entrem no mercado com um portfólio de opções de pagamento on-line que está otimizado para atender às preferências de compra locais e aumentar conversões."

A integração entre dLocal e Digital River World Payments é compatível com uma série de cartões tradicionais e métodos de pagamento alternativos, incluindo parcelamentos, pagamentos em dinheiro e várias bandeiras de cartões nacionais importantes nos principais mercados emergentes. Para assegurar a conciliação financeira, relatórios gerenciais, gestão de exceções e liquidação de pagamentos , a integração também alavancará os recursos de back-office (funções administrativas) da Digital River World Payments.

"A Digital River World Payments está unindo forças com mais um parceiro comprovado", disse Hayden Reed, vice-presidente sênior e gerente geral da Digital River World Payments. "O nosso acordo com a dLocal é uma prova do nosso compromisso contínuo de oferecer aos nossos comerciantes mais opções de pagamento on-line e maior flexibilidade. Para os comerciantes, estes são fatores-chave que contribuem para expandir de maneira bem-sucedida o seu alcance internacional e melhorar as experiências de compra do consumidor."

Sobre a Digital River World Payments

Apoiada em quase 20 anos de experiência, a Digital River World Payments é uma das principais fornecedoras de soluções globais de pagamento on-line. Com uma robusta plataforma de pagamentos de comércio eletrônico, as suas soluções são compatíveis com atividades de pagamento em mais de 170 países e 140 métodos de pagamento ? abrangendo esquemas mundiais de cartões juntamente com marcas locais e redes de pagamentos. A Digital River World Payments proporciona um valor significativo ao longo do ciclo de vida completo da transação, ao mesmo tempo que habilita os comerciantes com uma única interface de usuário simplificada. Independentemente de seus mercados, métodos de pagamento ou aquisição de conexões bancárias, os comerciantes se beneficiam de relatórios gerenciais, análises e conciliação financeira consolidados, bem como de uma completa integração back-office. Para saber mais sobre a Digital River World Payments, acesse https://digitalriver.com/solutions/payments ou envie um e-mail para payments@digitalriver.com.

Sobre a dLocal

A dLocal (https://dlocal.com) é uma empresa de tecnologia e líder de pagamentos com uma solução única focada na América Latina e em outros mercados emergentes. Com a dLocal, não há necessidade de estabelecer entidades locais, integrar dezenas de métodos de pagamento isolados nem sofrer com pesados encargos operacionais e tributários. As principais empresas globais de comércio eletrônico confiam na dLocal para aumentar a conversão eliminando a complexidade e gerenciando sua expansão de pagamentos sem esforço. Como um processador de pagamentos e um comerciante de registro onde opera, a empresa torna simples e sem risco para os parceiros dos clientes fazer incursões nos mercados emergentes de mais rápido crescimento do mundo.

