Disal transforma blog em centro de referência para professores de idiomas

Com um formato simples, objetivo e funcional, a página concentra assuntos de ordem técnica, acadêmica e comportamental, ajudando o professor a estruturar seu trabalho em acordo com as transformações dos métodos de ensino, do perfil de aluno, mais conectado e autodidata, e das diferentes necessidades de cada caso. Temas como quanto e como cobrar por uma aula particular, o uso de tecnologias como vídeo aulas para potencializar o atendimento e como identificar e ultrapassar os principais desafios para o ensino de línguas no Brasil estão entre os mais populares.

No conteúdo, artigos e matérias elaboradas por colaboradores qualificados, como o inglês Jack Scholes, autor de diversos livros publicados pela Disal, e representantes de grandes instituições de ensino como Cultura Inglesa. A página também é completamente integrada aos produtos e ações da distribuidora, trazendo as principais ofertas de livros e materiais didáticos; calendário de eventos de atualização, como as tradicionais palestras para professores organizadas na sede e nas livrarias da rede espalhadas pelo Brasil; e acesso direto a versão digital da revista New Routes, publicação quadrimestral inteiramente voltada para profissionais de ensino de idiomas e que completa 20 anos em 2017.

Mais do que um centro de informação, o Blog Disal é, também, uma ferramenta de conexão, que permite a troca de experiências entre usuários e colaboradores, formando uma grande rede. Isso fomenta a contextualização dos assuntos e artigos com casos e soluções reais, enriquecendo a experiência dos professores de idiomas e interessados.

Sobre a DISAL Distribuidora: Há mais de meio século em operação, é considerada a mais importante distribuidora de livros e materiais didáticos do Brasil para o ensino de idiomas, e, também, técnicos e científicos, de ciências humanas e sociais, literatura, autoajuda e conhecimentos gerais. Possui um catálogo com 300 editoras e mais de 300 mil títulos comercializados. Tem 17 filiais espalhadas pelo país e um portal onde é possível encontrar todos os serviços e produtos oferecidos. Saiba mais em www.disal.com.br

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Website: http://www.blogdisal.com.br