Dispemec realiza Natal Solidário com a Associação Ágape

São José dos Campos--(DINO - 21 dez, 2016) - No dia 17 de dezembro, a Dispemec realizou o Natal Solidário. O evento, realizado na sede da Associação Ágape, contou com a participação de pais e alunos e a colaboração dos funcionários da Autopeças.

Além de atividades como brincadeiras para família, recreação para as crianças, lounge para as mães com massagem, cabeleireiros e maquiagem, as famílias receberam um presente: o Calendário do Bem 2017.

Para compor o Calendário e representar as mais de 100 famílias participantes dos projetos da entidade, foram selecionadas 12 famílias, que contaram suas trajetórias e as dificuldades enfrentadas desde o nascimento dos seus filhos até hoje.

A Ágape, mantenedora da Escola Ágape para Educação Especial, é uma instituição de ensino fundamental ciclo I, destinada a crianças e adolescentes com deficiência intelectual, que necessitam desenvolver habilidades escolares e sociais.

"Sobre a ÁGAPE, acredito que, aqui na cidade, ainda não se tem muita consciência da magnitude do trabalho que ela realiza. O projeto desenvolvido pela Instituição merece ser mais divulgado para receber apoio da sociedade e, consequentemente, poder ajudar um número maior de deficientes", afirma Luci, mãe do aluno Matheus.

Com uma tiragem de 15 mil unidades, este ano os calendários serão distribuídos nas lojas físicas da Dispemec. No ano passado, o calendário homenageou a Casa de Repouso Vó Laura. Além de atrair um volume expressivo de doações para os idosos, o calendário sensibilizou engenheiros e arquitetos, que se ofereceram para ajudar na construção da nova sede da casa de repouso. A iniciativa permitiu, ainda, que uma família encontrasse um parente idoso, com quem haviam perdido contato há muitos anos.

Para encerrar as homenagens à Ágape, será realizado um evento de lançamento oficial do Calendário do Bem. O encontro contará com a apresentação de um vídeo sobre todos os acontecimentos do Natal Solidário.

A Dispemec

Loja de autopeças com duas unidades em São José dos Campos e com o e-commerce dispemec.com. Com mais de 28 anos de história, preza pela excelência, agilidade nas entregas, comprometimento e bom relacionamento com os clientes.

Com uma variedade de mais de 15.000 itens entre peças e acessórios, a marca é referência entre as varejistas de autopeças mais conceituadas do Brasil. Seus vendedores são reconhecidos por terem profundo conhecimento no assunto.

