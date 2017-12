DSM mostra tecnologias que aumentam a produção de bovinos de corte e leite no Show Rural Coopavel

"Os 250 mil produtores aguardados para o Show Rural Coopavel poderão visitar o estande da companhia, detentora da marca Tortuga de suplementos nutricionais, e conhecer os detalhes das novas linhas que agregam as tecnologias CRINA® e RumiStar? aos Minerais Tortuga e que têm chamando a atenção do mercado pelos excelentes resultados provados nos campos de todo o País", conta Fábio Jamus, gerente de vendas da DSM na região.

Além de verificar de perto os benefícios das tecnologias para suplementação nutricional de bovinos de corte e leite no estande da companhia, um dos pontos altos da participação da DSM no Show Rural será no dia 10 de fevereiro, no Salão Tecnológico. Na ocasião, o gerente técnico nacional de Confinamento da empresa, Hugo Cunha, ministrará a palestra "Perspectivas e Tendências para o Confinamento em 2017", onde abordará diversos fatores relacionados ao mercado e às estratégias para este segmento.

Tecnologia para aumentar o desempenho da pecuária de corte e leite

Para os bovinos de corte, um dos destaques do portfólio da DSM é a linha Fosbovi® Confinamento com CRINA® e RumiStar?, formada por suplementos nutricionais de alta tecnologia que encurtam o ciclo da pecuária e geram animais mais pesados ? em média, 1 arroba a mais por cabeça no confinamento. "Este ganho equivale a um animal a mais por cada 18 bovinos confinados", conta o gerente de categoria Confinamento da DSM, Marcos Baruselli, que cita ainda outros benefícios, como melhor eficiência alimentar, sem registro de problemas digestivos, gastrointestinais ou timpanismo; rápida adaptação dos animais; menor taxa de refugo de cocho; aumento do consumo de ração desde os primeiros dias de confinamento; eficiência na digestão; e menor incidência de animais com laminites e acidose.

Desenvolvidos pela área de inovação da DSM a partir de conceitos modernos em nutrição mineral e vitamínica, os produtos têm uma associação equilibrada de macro e micronutrientes, incluindo o cromo orgânico, além de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis (biotina) e aditivos naturais, como leveduras vivas (CRINA® e RumiStar?). O CRINA®, por exemplo, substitui o uso de antibióticos e ionóforos na ração de bovinos confinados com vantagens na produtividade animal: não tem prazo de carência, não deixa resíduo na carne e não possui restrições no comércio mundial de carne bovina. E o RumiStar? proporciona uma melhor ambiência ruminal e reduz a excreção de amido nas fezes, proporcionando melhor eficiência alimentar e redução do custo de produção da arroba produzida no confinamento.

Para os bovinos de leite, os produtos da linha Bovigold® elevam a produção das vacas ? até as que já têm alto desempenho. Ao combinar os aditivos CRINA® e RumiStarTM aos Minerais Tortuga, os produtos também maximizam a qualidade do leite, com efeito no teor de sólidos e na quantidade de células somáticas presentes no leite. Os novos suplementos têm ainda um conjunto de óleos essenciais que substitui os antibióticos na ração e permitem aos laticínios se adequarem às normas para exportação para países que proíbem o uso da Monensina na nutrição animal. Além disso, promovem o aumento da ingestão de matéria seca, melhor degradação de fibras, proteínas e amido e reduzem os transtornos metabólicos (acidose) e estão alinhados ao conceito OVN® (Optimum Vitamin Nutrition), uma linha de pesquisa da DSM que enxerga a suplementação vitamínica na perspectiva de desempenho.

Serviço: Show Rural Coopavel (PR)

Data: 6 a 10 de fevereiro, das 8h às 18h

Local: BR-277, Km 577, Cascavel (PR)

Site: www.showrural.com.br

DSM ? Bright Science. Brighter Living.?

A Royal DSM é uma empresa global baseada na ciência, com atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. Ao associar suas competências sem igual em Life Sciences e Materials Sciences, a DSM gera prosperidade, progresso ambiental e avanços sociais para criar valor sustentável para todos os envolvidos. A DSM oferece soluções inovadoras que alimentam, protegem e melhoram o desempenho em mercados mundiais como alimentos e suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, dispositivos médicos, peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, proteção da vida, energia alternativa e materiais biológicos. A DSM e suas empresas associadas têm faturamento líquido anual de 10 bilhões de euros, com mais de 25.000 funcionários. As ações da empresa são negociadas na Euronext Amsterdã. Mais informações estão disponíveis em www.dsm.com/latam.

Sobre a Tortuga, marca da DSM

Desde abril de 2013, Tortuga passou a ser marca da DSM. A DSM comercializa a linha de produtos Tortuga no Brasil e em 17 países da América Latina, com a exclusiva tecnologia dos Minerais Tortuga, atendendo às exigências de empresários rurais que trabalham na pecuária. Desde sua origem a marca Tortuga tem contribuído decisivamente para o progresso da produção animal do Brasil, tendo introduzido, de forma pioneira, novos conceitos de suplementação nutricional e vitamínica e outras tecnologias indispensáveis para o aumento da produtividade. Com a aquisição da Tortuga, a DSM passou a ser a maior indústria de suplementos nutricionais para animais no Brasil. Mais informações em www.tortuga.com.br.

