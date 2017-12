Dubai ilumina o mundo com espetáculo deslumbrante de fogos de artifício apresentado pela Emaar na noite do Ano Novo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Dubai fascinou o mundo mais uma vez com um magnífico espetáculo de fogos de artifício na noite do Ano Novo, apresentado pela Emaar Properties, para a despedida de 2016 e as boas-vindas a 2017, em estilo resplandecente. Milhares de espectadores de todo o mundo participaram das celebrações em Downtown Dubai (o centro de Dubai), um grande desenvolvimento da Emaar, centrado em torno do arranha-céu Burj Khalifa. O evento deslumbrante foi visto por bilhões de pessoas, ao vivo, pela televisão e por uma experiência em tempo real via Twitter Live Stream.

Momentos antes da badalada da meia noite, Downtown Dubai estava envolvida em uma manta de escuridão. Então, ao som de uma composição musical especial da Dhabiwood Studios, executada por mais de 80 músicos e gravados em estúdios em Dubai e Cairo, o espetáculo começou.

Um falcão brilhante voou no céu escuro para anunciar a iminente chegada do Ano Novo e a contagem regressiva começou um fascinante jogo de luzes e laser, levando ao momento que o mundo esperava, em que o Burj Khalifa resplandeceu com os fogos de artifício. Cumprimentos do Ano Novo apareceram em árabe e inglês em telas LED no Burj Khalifa.

As celebrações que se seguiram foram inigualáveis. Em toda Downtown Dubai, fogos de artifício, espetáculos pirotécnicos, shows de laser e telas LED em múltiplos matizes criaram temas e padrões intricados. Adicionando mais mágica, a fonte The Dubai Fountain fez uma coreografia especial com água e fogo.

O melhor ainda estava por vir. Com todas as luzes novamente apagadas, o resplandecente falcão reapareceu e voou em direção ao recém-inaugurado Dubai Canal e, de lá, para o local do Dubai Creek Harbour. Fogos de artifício e pirotecnia se seguiram, estabelecendo um continuum brilhante de luzes a partir do Burj Khalifa, através do Dubai Canal ao Dubai Creek Harbour, onde a gloriosa arquitetura da The Tower, o futuro ícone da cidade, em desenvolvimento pela Emaar, foi simulado em luzes e fogos de artifício.

O presidente da Emaar Properties, Mohamed Alabbar, disse: "Dubai encantou o mundo mais uma vez. Essa celebração é nossa mensagem de positividade ao mundo e nossas boas-vindas a todos que quiserem vir, visitar ou viver na cidade. Essa apresentação magnífica é também nossa saudação a nossa liderança, nosso marco de gratidão por tonar Dubai um grande lugar para se estar, em consequência de sua visão futurística".

