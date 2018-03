Dupla vantagem para os clientes: Marmotex lança Marmoprecinho e firma parceria com o programa de fidelidade Volto Sempre

São Paulo, SP--(DINO - 21 dez, 2016) - Oferecer benefícios aos clientes, sem abrir mão do serviço de qualidade, é uma das premissas da Marmotex. Logo após lançar os pacotes de assinatura semanal para o almoço, a startup apresenta agora o Marmoprecinho, refeição individual com preços a partir de R$ 11,90 para atender quem aprecia uma boa refeição, por um preço justo.

Além disso, acaba de estabelecer uma parceria com o Volto Sempre, programa de fidelidade que oferece adesão automática, sem custo adicional para os clientes e cujos pontos acumulados podem ser trocados por mais de 1500 opções de prêmios. Mais informações em www.voltosempre.com.br.

Com mais de 250 pratos no cardápio, a Marmotex consegue atender a diferentes públicos não só pela qualidade e variedade da comida, mas também pelos valores dos pratos, que tinham preços a partir de R$15,90. Com o lançamento do Marmoprecinho, alguns pratos tiveram redução de aproximadamente 25%.

A Marmotex foi criada há pouco mais de um ano para atender o segmento corporativo, no horário do almoço. Recentemente, ampliou os serviços para Snacks e Frutas, além do pacote de assinatura. Os pedidos podem ser feitos ou agendados pelo site www.marmotex.com até às 10h, e são entregues de maneira sustentável, de bike, a partir das 12h, no horário mais conveniente para cada empresa.

Sobre a Marmotex

A startup atua como o elo facilitador entre o restaurante e o consumidor. Através da plataforma www.marmotex.com, a pessoa escolhe o almoço do dia, ou se programa para o cardápio da semana, e recebe na data e hora marcada. À frente do negócio estão Peter Chun e Clayton Oliveira, sócios-fundadores. Informações através do email contato@marmotex.com.

