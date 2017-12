DXB amplia sua liderança como principal aeroporto para passageiros internacionais

Dubai International manteve seu título como principal aeroporto do mundo para passageiros internacionais com um tráfego anual que alcançou 83,6 milhões de passageiros em 2016, de acordo com o relatório de tráfego anual emitido hoje pelo operador da Dubai Aeroports.

O tráfego anual de passageiros em 2016 do DXB totalizou 83.654.250 em comparação aos 78.014.838 em 2015, um aumento de 7,2%. O aumento de viajantes durante as férias de final de ano impulsionou o tráfego mensal em dezembro para 7.706.351, um aumento de 9,3% em comparação aos 7.053.243 registrados em dezembro de 2015.

Durante 2016 diversas novas companhias aéreas, inclusive a Nepal Airlines e a Rossiya, lançaram serviços tendo o DXB como destino, enquanto 11 novos destinos de passageiros foram adicionados ao hub após a ampliação da rede pela flydubai, Emirates e outras linhas aéreas.

A Índia manteve sua liderança como maior país de destino do Dubai em 2016, com 11.440.215 passageiros no ano, um crescimento de 10,1% em comparação aos 10.391.376 passageiros em 2015. A Arábia Saudita ficou em segundo lugar, com 6.086.158 passageiros (+11,3%), ligeiramente acima do Reino Unido, que ficou com 6.061.342 (+6,7%). Entre as cidades, Londres ficou em primeiro com 3.751.596 passageiros, com Doha batendo a marca de 2.999.762 passageiros, seguida por Mumbai com 2.357.103 passageiros.

O DXB também lidera globalmente em termos de número médio de passageiros por voo, que alcançou 209 durante 2016, um aumento de 4% em comparação ao mesmo período em 2015.

A movimentação de aeronaves em 2016 alcançou 418.220, um aumento de 2,8% em comparação aos 406.705 de 2015.

Os volumes de carga totalizaram 2.592.454 toneladas em 2016, 3,4% acima dos 2.506.092 de 2015.

Paul Griffiths, CEO da Dubai Airports, disse, "Após surgir como o principal aeroporto para passageiros internacionais em 2014, o DXB se estabeleceu firmemente como líder nessa categoria. Com a nossa previsão de 89 milhões de passageiros em 2017, o DXB está diminuindo a diferença para Atlanta e Pequim em termos de primeiro lugar em tráfego global. Nossa ênfase para 2017 e além estará em fazer com que a experiência do aeroporto seja ainda mais prazerosa, envolvente e confortável para nossos clientes. O nosso programa DXB Plus introduzirá diversas iniciativas exclusivas no aeroporto para fazer com que o DXB não seja apenas o aeroporto mais movimentado do mundo, mas também o melhor aeroporto internacional."

