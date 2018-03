E-mail marketing eficiente: 5 dicas para mais resultados no e-commerce

(DINO - 20 dez, 2016) - É do conhecimento de muitos varejistas que um e-mail marketing bem feito oferece alta taxa de retorno e pode ser uma ótima alternativa para geração de novas vendas. Segundo uma estimativa da McKinsey & Company, a ferramenta ? que oferece enorme possibilidade de personalização ? tem eficácia 40 vezes superior a todas as contas que se faz de seguidores, curtidas e compartilhamentos de redes sociais como Twitter, Facebook e Google+, juntas. Vinicius Correa, CEO da Mailbiz, consultoria de e-mail marketing que visa aumentar as vendas das lojas online, dá cinco dicas para lojistas virtuais obterem mais resultados com a ferramenta, confira:

Segmente o conteúdo

As pessoas gostam de ter contato com informação personalizada de acordo com seus interesses. Por isso, segmentar o conteúdo é fundamental para obter bons resultados em campanhas de e-mail marketing. A segmentação pode ser feita por faixa etária, nível de relacionamento com a empresa, histórico de compras ou qualquer outro critério. Depois, basta fazer disparos diferenciados, considerando o perfil dos clientes.

Produza conteúdo relevante ao invés de enviar apenas ofertas

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O consumidor que recebe newsletters de uma loja virtual quer receber mensagens interessantes para a sua vida, além dos e-mails promocionais. Por isso, é importante produzir também um conteúdo que traga novidades, sugerindo formas de solucionar um problema ou análises variadas sobre questões de interesse. O ideal é oferecer sempre informações exclusivas. Para isso é preciso estar atento ao que a concorrência está fazendo, analisar e comparar as campanhas de marketing. As ações dos concorrentes também podem ser usadas como inspiração.

Use uma ferramenta que garanta a entregabilidade

De todos os desafios que envolvem o e-mail marketing, um dos maiores, sem dúvidas, é a entregabilidade, a capacidade de entregar um e-mail na caixa de entrada. É consenso que quanto mais a audiência interage por meio de aberturas e cliques e quanto menos classificar o conteúdo como spam, melhor será a entregabilidade. Por isso, o e-mail marketing precisa seguir as melhores práticas exigidas pelos provedores. Verifique se o seu fornecedor de e-mail marketing lhe auxilia a colocar em prática estas ações que trazem melhores resultados de entrega. E não esqueça que existem tarefas que dependem apenas da ferramenta de e-mail marketing, como por exemplo, a detecção de hard bounces e higienização das listas de contato. Por isso, escolha com cautela o seu fornecedor. Ele será determinante para o alcance e qualidade da sua comunicação.

Considere sua reputação de remetente e utilize autenticações no DNS

É de extrema importância que os provedores de e-mail (Hotmail, Gmail, Yahoo!, etc) considerem sua reputação de remetente positiva, pois isso garante uma entrega maior na caixa de entrada. Cada provedor possui suas próprias exigências de autenticações, mas os maiores do mundo exigem pelo menos as autenticações SPF e DKIM propriamente configuradas. A sua ferramenta de e-mail marketing deve exigir que estas autenticações funcionem corretamente e deve lhe ajudar a deixá-las funcionando.

Organize a operação de e-mail marketing

Para alcançar resultados satisfatórios, é preciso que seja adotada uma rotina de produção, envio de conteúdos e análise de resultados. Tenha uma programação mensal a ser cumprida e defina os responsáveis pelo planejamento estratégico dos produtos que serão anunciados, layout e conteúdo. A falta de organização na operação da ferramenta de e-mail marketing pode comprometer totalmente os seus resultados.

*Vinicius Correa é CEO e fundador da Mailbiz, empresa especializada em e-mail marketing estratégico para e-commerce