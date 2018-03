É possível envelhecer com boa visão? Especialista aponta sete dicas para ter olhos mais saudáveis

São Paulo, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Além dos problemas de visão que podem acompanhar as pessoas desde cedo, como os erros de refração (miopia, astigmatismo, hipermetropia), depois dos 40 anos as pessoas perdem naturalmente a acuidade visual e aumentam os riscos para presbiopia e outras doenças muito frequentes na terceira idade, como glaucoma, catarata e degeneração macular. Na opinião do oftalmologista Renato Neves, diretor-presidente do Eye Care Hospital de Olhos, as pessoas normalmente negligenciam a visão como se pudessem prescindir desse sentido tão fundamental. "Mas basta um cisco no olho para perderem a calma. É nesses momentos que algumas pessoas se dão conta de que precisavam cuidar melhor da saúde ocular, agindo de forma preventiva". O especialista aponta sete dicas para ter olhos saudáveis:

1. Mantenha uma alimentação equilibrada. "Abandone todos os maus hábitos alimentares, como fritura em excesso, sal, açúcar e carne vermelha, e adote refeições leves ? mais vezes ao dia. É importante consumir frutas variadas, legumes, verduras frescas e castanhas. A ideia é aumentar a ingestão de vitaminas, minerais, proteínas saudáveis, ômega-3 e luteína, já que os alimentos antioxidantes oferecem grandes benefícios à saúde ocular, retardando doenças como catarata e degeneração macular."

2. Corte o cigarro. "O fumo compromete a circulação sanguínea da retina, reduz a quantidade de antioxidantes presentes no sangue e afeta a visão em qualquer fase da vida, principalmente a partir dos 65 anos. Mesmo quem parou de fumar há quinze ou vinte anos apresenta mais chances de sofrer de doenças oculares do que quem nunca fumou. Portanto, quanto mais cedo parar de fumar, menores serão as chances de desenvolver catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade (DMRI)."

3. Use óculos escuros, faça chuva ou faça sol. "A exposição aos altos índices de raio ultravioleta (mesmo em dias nublados) provoca degeneração macular ? doença que afeta a parte central da retina, membrana posterior dos olhos onde as imagens são transmitidas para o nervo óptico. Como não existe tratamento eficaz para alterações retinianas, a prevenção com lentes protetoras ainda é o melhor remédio. Vale lembrar a importância dos óculos de boa procedência, que têm proteção UVA e UVB, além de tratamento nas lentes."

4. Quando o computador é necessário, pausas são ainda mais. "Quem trabalha ou estuda muitas horas em frente ao computador deve fazer pausas a cada duas horas para que os olhos descansem durante um breve período. Vale a pena aproveitar o descanso para ingerir muita água e piscar os olhos aceleradamente para aumentar sua lubrificação e evitar a síndrome do olho seco. Também é indicado focar um objeto ou uma paisagem ao longe para trabalhar o músculo ocular."

5. Determinadas ocupações exigem óculos de proteção. "Assim como cada prática esportiva tem seus equipamentos de proteção, também os olhos merecem ser protegidos durante o esporte, as atividades de lazer e até mesmo durante alguns serviços manuais. Uma bolada forte nos olhos pode, por exemplo, resultar no descolamento da retina e ser responsável pela perda parcial ou total da visão. Portanto, todo cuidado é pouco."

6. No carro, use sempre o cinto de segurança ? inclusive, no banco de trás. "Antes de se tornar obrigatório o uso do cinto de segurança, os acidentes de trânsito eram os maiores causadores de traumas oculares graves. Felizmente, esse tipo de acidente é bem menos frequente, mas ainda tem muita gente achando que não precisa do cinto para andar pequenas distâncias de carro ou mesmo para andar no banco de trás. Errado! Dependendo do acidente, é comum ocorrer perfuração ou laceração ocular."

7. Faça check-up ocular regularmente. "Há pessoas que simplesmente passam anos e anos sem fazer um check-up da visão, dando como garantido um bem ? a visão ? que pode se deteriorar com o passar do tempo, principalmente se a pessoa não tomar os devidos cuidados. O adulto que tem presbiopia, miopia, astigmatismo e/ou hipermetropia deve visitar o oftalmologista uma vez ao ano para checar o grau e as formas de tratamento indicadas. Já quem sofre de doenças mais graves, como glaucoma, catarata e DMRI, entre outras, deve seguir recomendações médicas e consultar um especialista a cada seis meses, em geral."

Fonte: Dr. Renato Neves, cirurgião-oftalmologista com mais de 60 mil cirurgias realizadas, professor e doutor em Oftalmologia pela Unifesp, diretor-presidente do

Eye Care Hospital de Olhos (SP) e autor do livro "Seus Olhos" (Editora CLA).

www.eyecare.com.br