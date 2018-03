E-storage lança marketplace para Elasticsearch

(DINO - 14 dez, 2016) - A diferença entre as tecnologias oferecidas no mercado pode estar nos detalhes. Sabendo disso, a E-storage, empresa especializada em busca corporativa, lançará para clientes e novos interessados no Elasticsearch um marketplace de plugins que facilitarão o processo de ingestão e visualização de dados. Por ser representante oficial da Elastic no Brasil, os plugins E-Storage adotarão as melhores práticas indicadas pela Elastic.

Para participar da equipe de desenvolvimento do produto, a empresa contratou o especialista Jeferson B. Braun, que explica sobre o novo recurso.

"A ideia é oferecer a opção às empresas que utilizam o ElasticSearch de adicionarem funcionalidades extras a seus produtos e serviços economizando tempo, reduzindo custos e, principalmente, riscos, pois vamos minimizar problemas comuns de arquitetura e ingestão de dados que ocorrem com alguns usuários", explica.

Segundo ele, o projeto vem para inovar a busca corporativa e trazer excelência ao que se propõe a ferramenta. Braun trouxe sua experiência da Índia, onde executou projetos semelhantes na Germin8, empresa de big data que conta com clientes como a MTV da Índia, Johnson&Johnson e Airtel, a maior telefônica da Índia.

Os produtos serão desenvolvidos para atender o setor privado (indústria, e-commerce, plataformas de e-commerce, varejo, tecnologia, meios de pagamentos, bancos, marketplace e comparadores de preços).

Entenda a Elastic Search

A E-Storage se tornou parceira da ElasticSearch em 2015, criando no Brasil uma equipe certificada e focada em busca corporativa. As ferramentas de busca corporativa visam acelerar a procura de informações em bancos de dados de empresas, como explica o diretor da E-storage, Eduardo Guimarães.

"As soluções cruzam informações de diferentes fontes (e-mail, servidores, páginas web, etc) e isso, aliado ao crescimento de dados que as empresas geram, torna as ferramentas indispensáveis para otimizar o tempo e aumentar a produtividade nas organizações", conta.

A Elasticsearch é a ferramenta que tem maior capacidade de cruzar dados e informações do mercado. Grandes nomes como Facebook, Mercado Libre e Ebay utilizam Elastic como core de suas aplicações, a Globo.com utiliza a solução para recomendar conteúdo no seu portal, o que ilustra o grande volume de informações que a plataforma pode atender, a confiança que o mercado deposita no produto e a qualidade do mesmo.

Os clientes Elastic têm suporte dedicado do fabricante e acesso a plugins de segurança, alerta, monitoramento e graph, além de ganhar qualidade na aplicação, redução no tempo de projeto e ganho de conhecimento.

Para saber mais sobre Elasticsearch e outras soluções da E-storage acesse: http://www.e-storageonline.com.br/.