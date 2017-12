Easy e Gemalto melhoram a qualidade dos serviços móveis no Brasil

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, em parceria com a Easy, maior aplicativo de transportes da América Latina disponível em 12 países, para melhorar significativamente a qualidade dos serviços móveis no Brasil. Mais de 150 mil motoristas de táxi em todo o Brasil usarão a solução CE Quality of Experience (QoE) da Gemalto para coletar Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) dos dispositivos móveis à medida que trafegam por 24 grandes cidades. Os dados detalhados e mapas de eventos QoE atualizados são usados pelas operadoras móveis, prestadores de serviços Over-The-Top e fabricantes de dispositivos para melhorar as redes, dispositivos e serviços de valor agregado para os clientes, ao mesmo tempo em que aumentam a vantagem competitiva no mercado.

A solução QoE da Gemalto opera de forma despercebida no aplicativo Easy, coletando dados anônimos com segurança, tais como tipo de dispositivo móvel, comportamento do dispositivo, padrões de tráfego de rede, dados de consumo da bateria, áreas sem serviço, uso de redes 2G, 3G e 4G, consumo de Wi-Fi e muitos mais. Ela opera em diferentes dispositivos e redes e fornece avaliação comparativa única e perspectivas sobre análises competitivas que ajudam as operadoras móveis a melhorar o desempenho da conectividade e as ofertas para os assinantes. Os dados de consumo disponíveis por região ajudam os provedores de serviços a desenvolver ofertas de valor agregado e taxas segmentadas atraentes, enquanto as informações sobre eventos que levam ao esgotamento dos dispositivos e das baterias ajudam os fabricantes de equipamentos originais a aperfeiçoar os projetos para melhorar o desempenho dos dispositivos. O QoE da Gemalto é compatível com praticamente todos os sistemas operacionais e será inicialmente lançado para os dispositivos Android dos motoristas antes de se expandir para outras plataformas e apps dos clientes.

"Com um sólido relacionamento com as operadoras móveis globais e um extraordinário suporte de consultoria, a parceria com a Gemalto é ideal para nos ajudar a alavancar nosso aplicativo Easy para expandir novos serviços para a indústria sem fio, e, ao mesmo tempo, ganhar um novo fluxo de receita", disse Jorge Pilo, CEO Global na Easy. "O QoE, um software intuitivo e de fácil uso da Gemalto, nos ajuda a personalizar rapidamente o aplicativo, o painel e os relatórios para atender às diferentes necessidades dos clientes da indústria sem fio." finaliza Pilo.

"A Easy está singularmente posicionada para promover uma ruptura nos modelos de negócios tradicionais ao aproveitar a solução QoE da Gemalto," disse Rodrigo Serna, Presidente para as Américas da Gemalto. "A Easy tem uma visibilidade clara sobre o desempenho de conectividade e rede, reforçando a qualidade do seu serviço para milhares de usuários diários."

Sobre a Easy

Nossa missão é tornar o transporte do ponto A ao ponto B eficiente e conveniente. Fundada em 2011 no Rio de Janeiro como Easy Táxi, a empresa desde então tem expandido para cobrir mais de 400 cidades, e agora oferece inúmeros serviços, incluindo carros privados, serviços de táxi tradicionais e táxis pretos. Em dezembro de 2015, fundiu-se com o principal aplicativo de táxi da Colômbia, Tappsi. O aplicativo está disponível para Android, iOS e Windows Phone, bem como para clientes B2B através do Easy Corporate. Em julho de 2016, a empresa reposicionou sua marca, e mudou de Easy Taxi para "Easy" apresentando a sua nova promessa de marca de serviços de mobilidade urbana de qualidade com preço acessível.

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de 3,1 milhares de milhões de em 2015 e clientes em mais de 180 países. Trazemos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Nossas tecnologias e serviços permitem a empresas e governos autenticar identidades e proteger dados para que estes estejam seguros e habilitar serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e em tudo o que há entre eles.

As soluções da Gemalto estão no centro da vida moderna, desde os pagamentos até à segurança corporativa e à Internet das Coisas. Autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e geramos valor para software, permitindo aos nossos clientes oferecer serviços digitais seguros a milhares de milhões de pessoas e objetos.

Nossos mais de 14 mil funcionários operam a partir de 118 escritórios, 45 centros de personalização e processamento de dados e 27 centros de pesquisa e desenvolvimento de software localizados em 49 países.

Para obter mais informações, visite www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

Contactos de imprensa da Gemalto: