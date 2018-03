Embalagem em forma de presente de Natal é aposta de marca de cosmético

São Paulo--(DINO - 21 dez, 2016) - As festas de final de ano sempre geram demanda por compra de presentes de Natal e amigo secreto e uma pesquisa realizada pelo Ebit revela que cosméticos ocupam o terceiro lugar na lista de presentes.

O setor representa 1,8% do PIB nacional e apesar da crise, apresenta crescimento deflacionado anual de 10%.

Uma pesquisa realizada pela faculdade ESPM São Paulo e apresentada no Fórum "Embalagem: Mídia do Futuro" revela que as embalagens dos produtos têm ganhado importância como ferramenta de comunicação e marketing. Essa forma de comunicação influencia diretamente na decisão final do consumidor.

Pensando nisso, a Cosmezi Itália tem sido precursora de um movimento diferenciado. A marca, que já conquistou espaço no mercado profissional de cosméticos nacional e internacional, vem incentivando a compra cosméticos para cabelos como forma de presentear de maneira bastante útil. Já que em muitos casos, o presente do amigo secreto não é bem aquilo que a pessoa esperava.

Porém, no caso das mulheres, ganhar cosméticos é algo sempre muito bem-vindo e a marca aposta nisso!

Por isso, a Cosmezi Itália desenvolveu embalagens especiais para as Máscaras Capilares Caviar & Rubi Maharani, Caviar & Ametista, e Caviar & Aminoplex. Três excelentes opções de presente de Natal. Com a mistura das cores: vermelho, prata e roxa, respectivamente, as máscaras vem embaladas em uma caixa trabalhada com o logo da marca, e com recortes em fundo vazado.

A cores fazem referência ao tipo de ação da máscara, e o design da caixa dispensa outras embalagens, unindo beleza e praticidade de forma clássica e elegante.

As Máscara de Caviar, da Cosmezi Italia, estão entre as máscaras de tratamento profissional mais potentes do mercado mundial. Com tecnologia internacional, a máscara foi criada especialmente para o tratamento e manutenção de cabelos coloridos e tonalizados. A fragilidade e os danos causados pela tinta exigem hidratação e nutrição contínua, assim a fórmula exclusiva de Rubi Maharani, somado ao extrato puro de Caviar Europeu promove essa restauração.

Proteção da cor durante as lavagens, rejuvenescimento dos fios, efeito antidesbotamento e estimulo de produção natural de queratina são alguns dos resultados garantidos pelas vitaminas do Caviar e pelos polímeros de carboxi-silicone contidos na fórmula. Dessa forma, o PH do cabelo permanece estável, mantendo as cutículas fechadas protegendo a cor e o brilho dos fios.

Cosmezi Itália

http://www.lojacosmezi.com.br/