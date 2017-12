Embalagens a vácuo conservam alimentos e impedem intoxicação alimentar Atibaia - SP--( DINO - 24 jan, 2017) - O verão é a estação do ano com maior incidência de intoxicação alimentar. Com a alta de temperaturas, o cuidado com o armazenamento dos alimentos deve ser redobrado já que o calor aliado a umidade estraga os produtos com maior rapidez. Uma solução encontrada por supermercados e outros distribuidores de alimentos para a preservação das suas mercadorias são as embalagens a vácuo.