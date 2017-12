Emicol cresce 6,5% investindoem novos produtos e processos São Paulo--( DINO - 18 jan, 2017) - Para a Emicol Eletro Eletrônica, maior fabricante de componentes eletromecânicos para a linha branca do Brasil, 2016 foi um ano de desafios, conquistas e transformações. Apesar da situação difícil no mercado, a empresa conseguiu crescer suas vendas nominais em 6,5% em comparação com o ano anterior.