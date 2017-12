Emissor de NF-e: conheça as vantagens de utilizar um sistema próprio

São Paulo, SP--(DINO - 09 jan, 2017) - Cada vez mais gestores de pequenas e médias empresas que utilizavam o emissor de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) da Secretaria da Fazenda (Sefaz) têm migrado para um sistema próprio, pois não veem vantagem em continuar utilizando esse serviço. Isso porque o aplicativo não está vinculado às atividades da empresa, exigindo que todos os dados relativos às compras de clientes sejam redigitados a cada emissão do documento. Nesse sentido, a busca dos empreendedores é por uma solução acessível que ofereça agilidade, segurança e eficiência.

Para o CMO do Bling, Sidney Zynger, a informatização das empresas é uma tendência que vem ganhando cada vez mais espaço nos escritórios. "É difícil imaginar um negócio com quantidade significativa de vendas que não tenha um sistema próprio para emissão de Nota Fiscal eletrônica, pois é muito mais fácil gerenciar a empresa por meio de um software integrado. Um único sistema é capaz de controlar os mais diversos setores, como estoque, financeiro e vendas", explica.

Há no mercado desde aplicativos voltados exclusivamente para a emissão de NF-e ? como o TiraNota, por exemplo, indicado para empresas que estão começando a ter uma gestão informatizada ? até programas mais completos, como o sistema de gestão Bling, ideal para pequenos e médios empresários. Confira as principais facilidades oferecidas por softwares especializados e como eles podem simplificar a emissão de NF-e.

Emitir NF-e com agilidade e economia

Sistemas próprios para emissão de NF-e garantem um desempenho que chega a ser 15 vezes mais ágil do que pelo sistema da Secretaria da Fazenda, por exemplo. Com preenchimento à base de dados pré-programados, soluções especializadas na emissão de NF-e permitem que o documento seja gerado em poucos minutos. Isso significa que o dia a dia das empresas se torna mais dinâmico e a gestão do tempo passa a ser mais eficiente.

Para capturar dez pedidos (emitir NF-e, gerar boletos, conferir pagamentos e gerir o estoque), uma empresa sem software próprio gasta cerca de 10 horas de trabalho, ou seja, é necessário um funcionário exclusivamente para atender a essas demandas. Em um negócio informatizado esse tempo cai para em torno de 50 minutos. Para o empresário isso significa economia; para o funcionário, aumento de produtividade.

A segurança de emitir NF-e por sistema especializado

Um ponto importante na hora de aderir a um sistema próprio para a emissão de NF-e é optar por um aplicativo em nuvem, pois além de acessível, esse tipo de software é bastante seguro. Um dos mecanismos usados por sistemas em nuvem é a criptografia para comunicação com os servidores, garantindo o arquivamento seguro das senhas.

Minimize erros de preenchimento

Como você pode cadastrar os dados dos clientes no sistema, não precisa redigitar os dados e evita erros no preenchimento dos documentos, algo que sempre causa dor de cabeça ao empresário e transtorno ao cliente.

Emissor de NF-e não custa caro

Quem não tem fluxo de vendas muito grande pode se aproveitar a versão Free do TiraNota. E empresas que operam com volumes de vendas mais robustos podem aderir aos planos pagos, que incluem ferramentas como certificados A1 e A3 com armazenagem de notas de entrada/saída, importação de NF-e de entrada para cadastro automático de produtos e envio de notas por e-mail para cliente e contador.

Conheça: www.tiranota.com.br

Já com um sistema de gestão online (ERP), o empresário se beneficia de uma série de ferramentas para melhorar o controle do negócio e impulsionar seu desempenho no mercado. Uma boa dica é o ERP Bling, que com planos a partir de R$ 50 mensais disponibiliza módulos eficientes para controle financeiro (geração de relatórios gerenciais), fluxo de caixa, registro de clientes, fornecedores e funcionários, emissão de notas fiscais e boletos, além de integração com plataformas de e-commerce, marketplaces e serviços de logística. Pode ser testado em qualquer planos por 30 dias grátis.

Conheça: www.bling.com.br

Website: https://www.bling.com.br/home