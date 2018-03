Empire State Realty Trust e iHeartMedia apresentam novo espetáculo de músicas para as luzes nas festas natalinas com Mariah Carey

NOVA YORK, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) e a iHeartMedia anunciaram que o espetáculo anual de músicas para as luzes nas festas natalinas do Empire State Building (ESB) terá a superestrela global Mariah Carey e sua icônica canção de sucesso "All I Want for Christmas Is You" ("Tudo que quero para o Natal é você"), de seu primeiro álbum natalino, o Merry Christmas (Feliz Natal). O espetáculo, projetado pelo renomado designer de iluminação Marc Brickman, irá estrear em 19 de dezembro e será sincronizado ao vivo, todas as noites às 19h (horário de Nova York), nas rádios Z100, 103.5 KTU e 106.7 Lite FM da iHeartMedia em Nova York, até 25 de dezembro.

Para dar início às festas natalinas, Mariah Carey "ligou o interruptor" em uma cerimônia de iluminação no famoso saguão da Quinta Avenida do ESB. O evento faz parte do "ESB Unwrapped", uma celebração de um mês, que exibe decorações natalinas deslumbrantes nas janelas da Quinta Avenida do prédio e no saguão Art Deco, bem como com a presença de surpresa de convidados especiais e a execução por um pianista de uma seleção de canções natalinas consagradas.

"Estamos orgulhosos por fazer essa parceria com a iHeartMedia e como será divertido ter um musical com a superestrela ganhadora de múltiplos discos de platina Mariah Carey, que decidiu apresentar sua icônica canção natalina clássica, no topo das paradas de sucesso, a "All I Want for Christmas Is You", em nosso espetáculo natalino exclusivo de músicas para as luzes?", disse o presidente e CEO da ESRT, Anthony E. Malkin. "Nosso espetáculo de iluminação de Natal leva as festas natalinas da Cidade de Nova York para todo o mundo, através da mídia social e é o apogeu das festas de fim de ano desde o alto do topo de nossa icônica torre no coração da silhueta de Nova York".

"Eu posso ver o Empire State Building de meu apartamento e ele é um dos meus prédios favoritos no mundo", disse Mariah Carey. "Ter essas icônicas luzes sincronizadas com minha canção é o presente perfeito para estas festas natalinas".

"Participar do espetáculo de luzes do Empire State Building se tornou uma tradição natalina anual para as estações da iHeartMedia na Cidade de Nova York e para nossos ouvintes", disse o presidente dos Grupos de Programação Nacional da iHeartMedia, Tom Poleman. "É o momento mágico do ano na "Big Apple" (Nova York) e estamos ansiosos para espalhar a alegria natalina por toda a cidade".

A impressionante apresentação será visível aos nova-iorquinos e turistas a partir de vários pontos de observação na Cidade de Nova York e na área dos "Três Estados" (Tri-State area) e os fãs devem usar a hashtag #ESBUnwrapped nos canais da mídia social para participar da celebração. Os fãs podem ouvir o espetáculo natalino de música para as luzes sintonizando as rádios Z100, 103.5 KTU e 106.7 Lite FM ou fazendo o streaming (transmissão contínua) ao vivo das estações de rádio na iHeartRadio, o serviço tudo-em-um de streaming de música e rádio digital ao vivo da iHeartRadio. Um vídeo de todo o espetáculo será postado no canal do YouTube do Empire State Building (bit.ly/ESBUnwrappedVid) imediatamente após o evento, para que todos no mundo possam desfrutá-lo.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se por 1.454 pés (da base à antena) acima da "Midtown Manhattan" (o centro da Ilha de Manhattan, em Nova York), o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo" ("World's Most Famous Building"). Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e instalações, o Empire State Building sempre atraiu inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores, de todo o mundo. A robusta tecnologia de broadcasting do arranha-céu dá suporte a todas as principais emissoras de televisão e de rádio FM no mercado metropolitano de Nova York. O Empire State Building foi escolhido pelos americanos como o prédio favorito do país, em uma pesquisa de opinião conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. O Observatório do Empire State Building é uma das atrações mais queridas no mundo e é o destino número um dos turistas na região. Para mais informações sobre o Empire State Building, por favor, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma grande empresa de investimentos imobiliários (REIT -- real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades de escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o edifício mais famoso do mundo. Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa engloba 10,1 milhões de pés quadrados de área alugável, como registrado em 30 de setembro de 2016, consistindo de 9,4 milhões de pés quadrados de área alugável em 14 prédios de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, em Nova York; e aproximadamente 707.000 pés quadrados alugáveis no portfólio de lojas.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/448365/Empire_State_Realty_Trust_with_Mariah_Carey.jpg

