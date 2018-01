Empresa brasileira investe na praticidade de refeições rápidas

São Paulo - SP--(DINO - 24 out, 2016) - Quem tem filhos, sobrinhos ou já levou crianças para um passeio sabe o que é sair de casa carregando mochila, sacola de brinquedos e na hora da refeição ainda ter que segurar pacotes de salgadinhos, frutas, garrafas de água e sucos. Tudo isso sem perder a criança de vista. Pensando nisso, a empresa brasileira Kleckernix, lançou os SNAXCUPS para facilitar as refeições rápidas, deixando comida e bebida em apenas uma das mãos e dando mais liberdade para os passeios em família e colocando mais autonomia aos pequenos durante seus passeios.

Com tecnologia alemã, o produto é desenvolvido para que haja um encaixe perfeito entre copo e tampa (usada como uma espécie de prato), e ainda é vedado por um canudo especial que não permite a mistura entre alimento e bebida. De acordo com a CEO da marca, Baby Matthiessen, o produto é extremamente eficaz para diversas situações, mas que considera o fator praticidade com crianças essencial. "Eu sempre trabalhei com crianças, sou mãe, e sei que coordenar crianças, rua, mochilas, sacolas e alimento, muitas vezes é uma tarefa bem difícil. Quando conheci a tecnologia visualizei um produto que facilitaria muito a vida de quem precisa fazer uma refeição rápida na rua com uma criança. É possível segurar a mão da criança e na outra ela mesma carrega sua comida e bebida", comenta.

No Brasil desde março, a empresa esteve presente na FISPAL Tecnologia, em junho, apresentando o conceito ao setor de embalagens, e realizou o primeiro grande evento durante a Fórmula Truck, etapa Interlagos, em agosto.

A novidade pode ser utilizada em lanchonetes, redes de fast-food, padarias, parques de diversão, buffets, eventos esportivos e culturais, levando não apenas às crianças, mas a qualquer público a comodidade de uma alimentação rápida sem precisar de uma mesa para apoiar a comida e a bebida, deixando ainda uma única mão ocupada, deixando o consumidor livre para mexer no celular, num tablet ou até mesmo para segurar a mão de uma criança em locais movimentados, aliando mais praticidade aos momentos que incluem refeições rápidas.

