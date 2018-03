Empresa desenvolve método mais efetivo do que exercícios físicos comuns e o transforma em videoaulas

(DINO - 30 dez, 2016) - Batizado de "Desafio VIP 60", o treinamento estruturado em videoaulas online adaptou técnicas do método conhecido como HIIT (High Intensity Interval Training) - termo em inglês para "Treino Intervalado de Alta Intensidade" e passou a apresentar resultados positivos para quem aderisse aos exercícios. A ideia surgiu da atleta Cris Senna e profissionais parceiros, estabelecendo como meta ajudar mulheres a perder até 12 kg em 60 dias. Vale ressaltar: sem a necessidade de ir à academia, parar de comer, tomar remédios ou precisar investir em equipamentos de ginástica.

Os exercícios de alta intensidade combinados com movimentos de Artes Marciais, formam o Desafio Vip 60. A metodologia aplicada foi estudada e comprovada por diversas universidades em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. A sequência estratégica de exercícios foi feita e pensada para mulheres. "São exercícios que te ajudarão a queimar gordura por todo o seu corpo, e te ajudará a eliminar aquele "pneuzinho" chato de uma vez por todas", afirma Cris Senna, idealizadora do Desafio VIP 60.

Cris explica que os treinamentos funcionam da seguinte forma: ciclos de exercícios que de 2 minutos na mais alta intensidade e descansa 30 segundos, repetindo esse ciclo algumas vezes até completar 12 minutos de atividade no dia. "Através de estudos científicos é comprovado, que sim, você pode perder peso tendo poucos minutos por dia, isso porque esses tipos de exercícios são tão poderosos e tão eficientes que ele faz com que o seu corpo continue queimando gordura por mais de 50 horas, ou seja, você continua a perder peso mesmo estando dormindo", explica a atleta.

Os exercícios liberam um hormônio no corpo que, além de trazer muitos benefícios na perda de peso, ajuda no ganho de massa muscular. Já os movimentos de artes marciais ajudam a trabalhar o maior número de grupos musculares, fazendo com que o seu corpo seja estimulado por inteiro - o que evita flacidez. "Com a combinação de movimentos de artes marciais, o seu metabolismo entrará num processo ultra acelerado", completa Cris.

Segundo Cris, dentro do Desafio VIP 60 são ensinados, por exemplo, movimentos do Muay Thai. "Você sabia que ele também é uma ferramenta poderosa contra o stress?", questiona. Durante os exercícios, uma explosão de Endorfina - hormônio do bem-estar e prazer - é liberada.

São 4 níveis de treinamento e as sessões de treinos variam de 12 a 20 minutos dependendo do módulo. Confira:

Módulo 0

Para pessoas que estão sedentárias ou muito acima do peso. São apenas 12 minutos de exercício nesse módulo. É uma preparação para que seu corpo possa iniciar os treinos mais intensos. Aqui você vai melhorar seu condicionamento físico e suas funções cardiorrespiratória.

Módulo 1

Esse é o nível iniciante. São exercícios mais intensos e aqui você entra no ciclo da queima de gordura. Serão apenas 15 minutos de exercícios nesse módulo. Você vai sentir sua musculatura mais tonificada, perda de peso e/ou medidas e suas roupas ficando mais largas.

Módulo 2

Esse é o nível intermediário, que irá exigir mais da pessoa. Aqui o gasto calórico é muito mais intenso. Agora são 18 minutos cada sessão de treino.

Módulo 3

Esse é o nível avançado. São exercícios de altíssima intensidade e gasto calórico. Serão 20 minutos de exercício por sessão de treino.

O intuito de Cris é ajudar a fazer melhores escolhas para ter um dia a dia mais saudável, desenvolvendo a autoconfiança. Para conhecer melhor sobre o Desafio VIP 60, basta acessar o site oficial do método (www.desafiovip60.com.br) ou o blog com outras dicas www.dvip60.blog.br (www.dvip60.blog.br).

