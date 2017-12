HAMBURGO, Alemanha, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A empresa emoji GmbH anunciou hoje que comprou a marca "emojiville" de SABAN BRANDS incluindo todos os ativos e direitos de domínio.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/462220/emoji_company_Logo.jpg)

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/462221/Marco_Huesges.jpg)

A empresa emoji, dona da marca registrada emoji® e dona de mais de 450 marcas globalmente possui mais de 230 relacionamentos ativos com parceiros de licença respeitáveis de todo o mundo e seu foco principal é o merchandising, a promoção e programas de fidelidade enquanto várias corporações globais estão usando os ícones e personagens da empresa emoji em seus comerciais de TV assim como para campanhas publicitárias gerais.

Há apenas uma semana a empresa de emoji anunciou um acordo de licenciamento com a Sony Pictures Animation (SPA) que permite que a Sony Pictures Animation (SPA) use o termo "emoji" em conexão com o programa de merchandising mundial da SPA para a comédia The Emoji Movie, que vai estrear nos cinemas em 11 de agosto de 2017.

"A aquisição das marcas 'emojiville' foi um passo lógico para fortalecer nossa estratégia de marca global", afirmou Marco Huesges, CEO da empresa emoji, e acrescentou: "Com base em nossas várias marcas e IP's, estamos proativamente desenvolvendo novos conceitos de marca para trabalhar com diferentes públicos-alvo e dar apoio a nossos parceiros globais com conceitos de marketing novos e poderosos."

Para mais informações, visite: http://www.emoji-company.com ou entre em contato: licensing@emoji-company.com

Contato:

emoji Company GmbH

Herr Jose Eiroa Santiago

Telefone: +49(0)2132-6719983

E-Mail:jose@emoji-company.com

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/empresa-emoji-anuncia-compra-de-direitos-300398273.html

FONTE emoji Company GmbH