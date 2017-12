Empresa fabricante de filtros de ar automotivos de Santa Catarina em nova fase

A certificação indica que a empresa cumpriu as normas necessárias visando a padronização das diversas práticas de produção ou prestação de serviços. Isso é essencial para gerar credibilidade no mercado e dar ao cliente uma noção de como a empresa atua.

A TryTech é uma empresa especializada em filtros de ar especiais - os filtros INflow - que tem gerado crescente satisfação e aceitação por parte dos clientes que testam o produto. A empresa trabalha com filtros de ar automotivos capazes de gerar economia de combustível, melhor desempenho do veículo e ainda contribui para a preservação do meio ambiente e a redução do descarte de resíduos sólidos. Os filtros são feitos de material e têm uma vida útil maior do que a dos filtros de ar comuns.

Sendo uma empresa sólida e inovadora a TryTech preza por oferecer produtos de qualidade indiscutível e ter uma equipe focada e satisfeita, tendo por isso, orgulhosamente adquirido uma certificação: a NBR ISO 9001. Todo empresário que deseja ter uma reputação diferenciada no mercado e busca adequar a sua empresa às normas para ter uma certificação como essa, sabe que se trata de um grande desafio. Afinal, não é qualquer empresa que consegue certificar-se.

De acordo com o catálogo da ABNT, a NBR ISO 9001 "especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade quando uma organização: a) necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, e b) visa aumentar a satisfação do cliente por meio da aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do sistema e para a garantia da conformidade com os requisitos do cliente e com os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando uma empresa consegue uma certificação ISO, ela ganha o direito de ostentar o selo na unidade que foi certificada. No caso da TryTech, a empresa conseguiu a certificação por adequar-se às normas exigidas. Isso prova que a TryTech tem uma especial preocupação em prestar um serviço de qualidade, com responsabilidade ambiental e buscando maior credibilidade no mercado. Para saber mais sobre a certificação entre no site https://filtrosinflow.com.br/.

Website: https://filtrosinflow.com.br/