Empresa inova no ramo de consultoria previdenciária na região Norte

Belém do Pará--(DINO - 15 dez, 2016) - A crescente incerteza que vem tomando a mente de todos os brasileiros quando o assunto é aposentadoria já está deixando marcas. Com o anúncio da reforma previdenciária, milhões de trabalhadores vêm mudando seus planos iniciais e a procura por aposentadoria antecipada aumentou.

De acordo com pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 80% dos trabalhadores da região Norte se aposentam pelo fator idade. Isso acontece porque, nas regiões Norte e Nordeste, há uma dificuldade maior para somar o tempo de contribuição devido ao alto nível de informalidade.

Pensando nesse ramo, que é cada vez mais debatido, e nos trabalhadores que têm dificuldades em entender e fazer os cálculos de sua aposentadoria, surgiu a empresa Me Aposentei, situada em Belém do Pará, que oferece aos seus clientes serviços de consultoria e despachante previdenciário junto ao INSS, aliando técnicas empresarias de gestão de negócios com um amplo conhecimento da legislação previdenciária.

Rapidez, transparência e eficiência são palavras-chave. Desde o planejamento previdenciário, que apontará o melhor caminho para a concessão da aposentadoria, até a atuação ostensiva perante o INSS, a empresa acompanha do início ao fim o processo de implantação do benefício previdenciário que o cliente eventualmente tenha direito.

Segundo Priscila Kohler, gerente regional da Me Aposentei, a empresa surgiu para suprir as necessidades nesse ramo do mercado. "A Me Aposentei é uma empresa que tem como principal objetivo defender os interesses dos segurados na busca do melhor benefício no INSS. Somos sempre procurados devido à falta de informação que os clientes encontram quando vão ao órgão oficial", explica.

A aposentadoria é uma fase da vida muito almejada, porém pouco planejada: a maioria das pessoas não a colocam como uma prioridade em sua vida financeira. Com a iminência da reforma, é necessário que cada vez mais informações sejam difundidas sobre esse assunto tão complexo.

