Empresa italiana de montagens de usinas solares começa seu projeto de expansão no Brasil

Jundiaí - SP--(DINO - 10 jan, 2017) - A Enerray do Brasil acaba de mudar suas instalações para um novo escritório na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo e o seu projeto de crescimento no Brasil prevê o atendimento a sistemas de geração de energia elétrica com base na captação de energia solar, para instalação em empresas de médio e grande porte. O aumento no consumo de energia que o Brasil está enfrentando nos últimos anos, não está sendo acompanhado pelo crescimento na geração de energia de fontes tradicionalmente presentes no país, entre as quais a hidrelétrica, o que exige uma diversificação na matriz energética. Uma das soluções são as usinas fotovoltaicas.

Segundo o Diretor da Enerray no Brasil, Thomas Kraus, existe uma abundância e disponibilidade de fonte solar em qualquer ponto e localidade do país, possibilitando um maior aproveitamento e geração de energia. "A energia produzida pelo sistema fotovoltaico permite que empresas reduzam ou até eliminem os custos contraídos com o uso de eletricidade da rede elétrica. Todos os custos adicionais são evitados tais como TUSD (custo de energia elétrica para revenda e do uso da rede de distribuição), taxas etc" completou Kraus.

O sistema é conectado à rede permitindo injetar os excedentes de energia gerada e não consumida ganhando um crédito de energia e ainda possuem longa duração (25-30 anos) com manutenção reduzida devido à falta de peças mecânicas móveis.

A Enerray disponibiliza maiores informações sobre os sistemas de geração de energia em seu site www.enerray.com/br.