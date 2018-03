Empresários, preparem-se para 2017, o ano da ação

São Paulo - SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Levante a mão o empresário que não sabe a importância do planejamento para o sucesso do negócio. Seja para o lançamento de um produto ou a simples rotina da semana, planejar o que deve ser feito é fundamental.

Mas há o outro lado da moeda desse comportamento empreendedor: perder-se em planejamentos infinitos e não colocar em prática o que foi estudado e desenhado. Aliás, esse tipo de atitude (ou não atitude) é mais comum do que se imagina e é responsável por boa parte de não se atingir as metas desejadas.

É um comportamento que tem inclusive nome: procrastinação, ou adiar a ação. Muito empresário procrastina porque considera que seu planejamento ainda não está perfeito: precisa estudar mais sobre a concorrência, entender melhor o mercado, conhecer mais a fundo o seu público, desenvolver um pouco mais o produto.

São muitas as variáveis de um planejamento, mas uma coisa é inegável, o perfeito é inimigo do feito! O mundo está mudando cada vez mais rapidamente, os mercados são voláteis, vivemos em tempos líquidos. Planejar é muitíssimo importante, mas executar deve ser a fase principal do projeto.

Segundo Denise Maia, especialista em social business da DMS e pós-graduada em Marketing pelo IBMEC, o próximo ano será de muitos desafios para quem tem seu próprio negócio: as previsões são de redução do crédito e crescimento da inflação. "Será um ano de ajustes, e devemos manter o otimismo que nos faz acreditar no sucesso de nosso negócio todos os dias, mas no ano de 2017 a palavra de ordem é AÇÃO", enfatiza Denise.

A especialista elencou algumas dicas para ajudar a colocar seu plano estratégico em prática.

1. A primeira coisa a se fazer é estabelecer uma meta, e ela deve ser SMART (eSpecífica, Mensurável, Atingível, Relevante e Temporizável).

2. Reúna seu time e apresente o plano de metas. Tenha certeza de que todos entenderam o que deve ser feito, especialmente o seu time comercial, e estabeleça metas individuais. Assim, todos se comprometem com a ação.

3. Programe reuniões periódicas para revisão das metas. Seu plano não vai estar perfeito nunca, mas você tem a chance de fazer pequenas correções ao longo do tempo.

4. Faça um plano de prospecção sólido e realista. Não adianta imaginar que você terá 10 reuniões agendadas por semana se você faz 10 contatos por semana (a média do mercado é de 20% de sucesso, mas você precisa encontrar o número da sua equipe).

5. Trabalhe a favor do seu cliente. Hoje o processo de venda é cada vez mais consultivo. O consumidor quer trabalhar com quem resolve o problema, e não com quem simplesmente vende um produto ou faz um serviço. O cliente precisa reconhecer que você é relevante para a solução que ele procura.

6. Use as redes sociais a seu favor. Uma excelente ferramenta para tirar seu plano de prospecção do papel são as redes sociais, saiba como usá-las a seu favor. Trabalhando com constância e consistência, é possível obter resultados mais efetivos do que com métodos tradicionais, como ligações e visitas. Utilizar o Linkedin, por exemplo, potencializa as ações e encurta o ciclo de fechamento de negócios.

"Planejamento é importante sim, mas é preciso tirar as ideias do papel. De nada adianta ter um plano perfeito, se ele não for executado", esclarece Denise Maia.