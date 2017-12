Empresas do setor de Marketing Digital esperam crescimento mínimo de 30% em 2017

"O ano de 2016 foi agitado para o meio digital. Podemos destacar a aquisição do LinkedIn por U$ 26 bi pela Microsoft, o Pokemon Go que se tornou o game mais jogado dos EUA em uma semana, e no e-commerce, a Alibaba anunciou um faturamento de U$ 14,3 bi em apenas 24 horas no Single"s Day, data comemorativa na China. No Brasil, a Black Friday cresceu 17%, segundo a Ebit, e empresas de automação de marketing receberam investimentos na casa dos R$ 60 milhões", explica Daniel Cardoso, especialista em e-commerce e Marketing Digital da Impacta Treinamentos.

Inbound Marketing e conteúdo personalizado para dispositivos móveis

Segundo Thiago Regis, CEO da agência de marketing digital Pílula Criativa, os serviços de assessoria de imprensa, marketing digital e a geração de conteúdo relevante vão se consolidar no próximo ano. "Os programas de Growth Hacking, que buscam meios alternativos para atingir metas, usando soluções criativas e inovadoras, o Inbound Marketing com as premissas de atrair, converter e encantar, e os vídeos do YouTube possivelmente serão as estrelas de 2017". Para Vinicius Correa, CEO da Mailbiz, consultoria de e-mail marketing, dispositivos móveis vieram para aumentar o poder e o alcance do e-mail na busca por um aumento de engajamento e vendas. As empresas precisam produzir conteúdo que se adeque aos diferentes tamanhos de tela para gerar uma melhor experiência junto aos consumidores", completa Correa.

Para Cardoso, a mídia programática está deixando de ser exclusiva dos grandes anunciantes e passa a entrar no orçamento das empresas de médio porte. "As companhias começam a entender e a utilizar mais atendimentos por Bots, que permitem, por exemplo, que um cliente de banco consulte seu saldo por meio do Facebook".

Incerteza econômica e marketplaces são desafios

A Crise econômica tem sido um grande obstáculo para o setor e possivelmente continuará sendo em 2017. De acordo com Vinicius, um grande problema a ser resolvido pelos varejistas online é o crescimento dos marketplaces. "Algumas lojas virtuais decidiram focar quase 100% dos esforços neste modelo de divulgação, visando aumentar as vendas. Obviamente, os marketplaces são importantes e essenciais para as lojas virtuais. Contudo, com a consolidação e o aumento de concorrentes nos grandes portais brasileiros, os varejistas perceberam que é importante também vender por outros canais em seu próprio site, onde muitas vezes é possível vender mais barato, especialmente usando o e-mail marketing".

Já Daniel acredita que o maior obstáculo é a incerteza dos empresários que aguardam uma maior estabilização do cenário macroeconômico. "Para 2017 apesar do ritmo lento do crescimento da economia, as empresas precisam ser ágeis em busca do melhor retorno de mídia, o que é positivo para o Marketing Digital, bastante efetivo e mensurável".

Setor espera ano promissor

Em 2017 o marketing digital deve avançar em busca de personalização da comunicação. "As empresas que se dedicam a estudar e mapear detalhadamente quem é o seu cliente ideal - a persona - saem na frente para estabelecer uma comunicação mais eficiente. Na Mailbiz, trabalhamos focados em ajudar cada cliente a se comunicar melhor com o seu público, para colher como resultado maior engajamento e volume de vendas. Pretendemos crescer 75% em 2017 no que se refere à base de clientes", afirma Vinicius.

O atual cenário econômico aumentou a procura por capacitação no setor. Daniel conta que a Impacta registrou um crescimento de 40% nos cursos de Marketing de Conteúdo e de Mídias Sociais. "Esperamos que o crescimento se mantenha. Temos a intenção de ampliar nossa gama de cursos para melhor atender a demanda de mercado". O CEO da Pílula Criativa também vislumbra melhoras para o futuro. "Pretendemos crescer 30% em 2017, e aumentar nosso leque de ofertas, tornando a agência ainda mais completa", conclui Thiago.