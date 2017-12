Empresas terceirizam mão de obra para evitar passivos trabalhistas

Rio de Janeiro, RJ--(DINO - 05 jan, 2017) - Hoje no Brasil são inúmeros os desafios enfrentados pelas empresas de diferentes portes e segmentos. A crise econômica, desemprego e instabilidade política, entre outros fatores, acabam por fazer do mercado um terreno muito frágil, onde todo o cuidado é pouco para que o negócio não vá à falência. Neste panorama, empresários estão optando por terceirizar mão de obra para evitar um dos grandes inimigos de qualquer gestor: os passivos trabalhistas.

Os tipos mais comuns de descumprimento dos direitos trabalhistas são a falta de registro do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado, a falta de pagamento das horas extras, o não recolhimento dos encargos sociais sobre a parte variável do salário, em especial, das comissões, entre outros. Com a terceirização de profissionais, toda a gestão de encargos e benefícios ficam sob responsabilidade da empresa prestadora do serviço, como a Russel Serviços, que realiza toda a gestão dos funcionários.

"A gestão de mão de obra é coisa séria. Já tivemos muitos prejuízos por conta de passivos trabalhistas e com esta crise, não podemos nos dar ao luxo de correr tais riscos, pois um deslize ou falta de atenção adequada pode colocar todo o negócio a baixo. Optamos então por contar com uma parceira especializada, como é a Russel Serviços. Além da facilidade de contratar os profissionais que preciso pelo site, eles realizam a implantação de forma muito rápida, com toda a documentação necessária. Minha única preocupação passa a ser o gerenciamento dos serviços dos colaboradores e tendo algum problema, a Russel substitui o profissional em até 24 horas. Nossa produtividade e agilidade na gestão cresceram muito, sem falar na redução de custos ", conta Araújo Fischer, empreiteiro da ALCRO Engenharia.

Na Russel Serviços a contratação de profissionais é parte de um rigoroso processo interno, como explica Elda Lopes, Gerente de Departamento Pessoal: "Temos todo o cuidado para oferecer uma contratação efetiva e sem problemas aos nossos parceiros. Depois de receber os profissionais selecionados por nossa equipe de RH, iniciamos nosso processo onde levantamos toda a documentação, benefícios e encargos incidentes sobre os salários a serem pagos como Fundo de Garantia por tempo de serviço, décimo terceiro salário, INSS, férias com adicional de 1/3, repouso semanal remunerado, entre outros".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nosso foco é facilitar a vida dos gestores. Além da ferramenta de contratação online, inovação que trouxemos ao mercado brasileiro neste ano, toda a mão de obra é gerenciada por nossa equipe, o que otimiza a gestão, os processos internos e minimiza os riscos de nossas empresas parceiras", afirma Hugo Leonardo, CEO da Russel Serviços.

Os interessados em contratar mão de obra pela Russel Serviços podem conferir os profissionais disponíveis no endereço: www.russelservicos.com.br

Website: http://www.russelservicos.com.br/